Nonostante ci separino ancora non pochi mesi dalla sua effettiva uscita sui mercati di tutto il mondo, la serie Samsung Galaxy S26 già comincia da diverso tempo a far parlare di sè, tra eterni dilemmi sul chip che verrà implementato al suo interno e previsioni di vendita più che ottimiste. In particolare, secondo alcune recenti previsioni della compagnia sudcoreana, la prossima serie Samsung Galaxy S26 dovrebbe vendere più unità di quanto visto quest’anno con Samsung Galaxy S25: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S26: vendite in aumento?

La nuova serie Samsung Galaxy S26 venderà più di Samsung Galaxy S25: questo, almeno, secondo le recenti proiezioni di vendita della compagnia. Entrando nel merito tecnico della vicenda, per Samsung Galaxy S26 si parlerebbe di 24 milioni di unità a 6 mesi dal lancio, circa il 5% in più rispetto alle unità piazzate quest’anno dall’attuale generazione, che complessivamente (considerando tutti i modelli usciti, che comprendono anche l’inedito ultrasottile Samsung Galaxy S25 Edge) ha totalizzato circa 22,7 milioni di dispositivi venduti nei mercati di tutto il mondo.

A indicare le proiezioni di Samsung sarebbe stato Maeil Kyungjae, all’interno di un suo recente report che metteva nero su bianco gli auspici dell’azienda, con la previsione di arrivare a 35 milioni di unità vendute in totale, considerando globalmente l’anno.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova serie Samsung Galaxy S26 dovrebbe montare il chip proprietario Exynos 2600 con nodo produttivo a 2 nanometri, ad eccezione di alcune specifiche regioni, dove sarà implementato il nuovo top di gamma di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Il rovescio della medaglia della nuova serie sarà però rappresentato dal prezzo di vendita, non proprio popolare: si prendono infatti considerevoli aumenti del listino prezzi per Samsung Galaxy S26, complice il rialzo del costo delle componenti presenti al suo interno, soprattutto per quanto riguarda il processore e la DRAM, che avrebbe subito un aumento del 16%.

Vi ricordiamo che, a differenza degli anni passati, la nuova serie Samsung Galaxy S26 (che comprenderà al suo interno il modello standard, seguito dal modello Plus e dal top di gamma Samsung Galaxy S26 Ultra) dovrebbe uscire indicativamente a marzo 2026, con l’evento dedicato Galaxy Unpacked previsto per il prossimo 25 febbraio. Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di pure e semplici speculazioni non ancora confermate dalla compagnia sudcoreana stessa: attendiamo dunque aggiornamenti ufficiali in merito direttamente da Samsung, che arriveranno con ragionevole certezza nei prossimi mesi.