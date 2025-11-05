In vista del Black Friday e della sessione di shopping natalizio, Roborock gioca d’anticipo e attiva una serie di promozioni che, fino a fine novembre, consentiranno di risparmiare sull’acquisto di prodotti del marchio presso i negozi fisici delle principali catene di elettronica di consumo.

I modelli coinvolti in questa promozione sono due: oltre al QR598 di cui vi abbiamo già parlato, l’altro dispositivo è il Roborock Q7 TF+, modello di fascia entry-level pensato per coloro che intendono approcciarsi per la prima volta al mondo “smart” delle pulizie domestiche.

Alla scoperta di Roborock Q7 TF+

Roborock Q7 TF+ è l’ennesimo membro della gamma “Q7” di Roborock. Si tratta di un dispositivo di pulizia comlpeta e intelligente, pensato per ogni casa e capace di offrire una pulizia precisa riducendo gli sforzi.

Questo robot aspirapolvere combina la potente aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, ideale per rimuovere peli e detriti da fessure e tappeti, con un design Dual-Anti Tangle che prevede una spazzola principale integrata (in gomma e setole) e una spazzola laterale ad arco; queste, in combo, fanno sì che capelli e peli non si aggroviglino.

Il Q7 TF+ dispone anche di un sistema a flusso d’acqua costante con tre livelli regolabili e un modulo mop che può essere staccato, rendendo la pulizia ancora più versatile. Per quanto concerne la navigazione, abbiamo il sistema PreciSense LiDAR che si preoccupa di fornire mappatura rapida, suggerimenti “smart” sulle potenziali zone “vietate” e che supporta le mappe multi-livello (fino a tre piani).

Tramite l’app dedicata c’è poi modo di ampliare ulteriormente le potenzialità di Roborock Q7 TF+: abbiamo funzioni avanzate come la pulizia temporanea, l’aumento automatico dell’aspirazione sui tappeti, il lavaggio ad alta intensità (modalità DEEP+) e la pulizia lungo la direzione del pavimento.

La stazione di ricarica RockDock Plus integra un sacchetto da 2,5 litri con filtro E12 (che filtra gli allergeni) e svuota automaticamente il contenitore della polvere del robot: in totale, questo sistema garantisce 7 settimane di pulizia senza interventi manuali.

Specifiche tecniche e immagini di Roborock Q7 TF+

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Roborock Q7 TF+.

Dimensioni (robot): 325 x 325 x 99 mm

x x Dimensioni (stazione di ricarica): 212 x 178 x 259 mm

x x Dimensioni (complessive): 497,2 x 325 x 260 mm

x x Peso: 5,15 kg

Potenza di aspirazione: 10.000 Pa (regolabile su cinque livelli)

(regolabile su cinque livelli) Capacità serbatoio polvere: Robot: 200 ml Stazione di ricarica: 2,5 litri

Area coperta con una sessione: 150 m²

Navigazione: sistema PreciSense LiDar Mappatura rapida Mappatura precisa Suggerimenti per migliorare la mappatura Tipologia di pavimento Zone “vietate”

Funzione lavapavimenti: sì (con tre livelli di flusso d’acqua)

(con tre livelli di flusso d’acqua) Funzionalità avanzate: Supporto ad Alexa e Google Home Modalità di pulizia personalizzabili Ricarica al di fuori delle ore di punta Bloco bambini



Questo robot diventa un occasione per il Black Friday, ma solo nei negozi fisici

Roborock Q7 TF+ è acquistabile, presso i negozi fisici delle principali catene di elettronica di consumo, al prezzo consigliato di 319 euro ma, in occasione del Black Friday sono previste importanti promozioni messe in campo proprio da Roborock.

Le offerte saranno disponibili nei negozi MediaWorld, Unieuro ed Euronics nella seconda metà di novembre (il “vero” Black Friday è il 28 novembre 2025) ma per il momento non possiamo anticiparvi altro.

Se siete interessati a scoprire tutti i dettagli di queste promozioni sui dispositivi di uno dei principali produttori nel campo della pulizia domestica smart, non vi resta che seguirci per maggiori informazioni o visitare uno dei punti vendita delle suddette catene per spcoprire i vantaggi di queste promozioni.

Informazione pubblicitaria