Google continua a investire nel potenziamento delle sue app introducendo progressivamente le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Dopo le prime anticipazioni, dalla versione beta 20251031 di Google Messaggi arrivano nuovi dettagli su Remix, il nuovo strumento che permetterà di generare immagini direttamente all’interno delle chat, grazie al modello Nano Banana. Questo sistema, già avvistato anche nell’overlay di Gemini, si distingue per sua capacità di generare immagini realistiche mantenendo la somiglianza con le foto originali e potrebbe presto migliorare e ampliare le interazioni tra gli utenti nelle conversazioni di Google Messaggi.

La funzione Remix in Google Messaggi

Una volta disponibile, Remix comparirà come nuova opzione nella schermata di selezione delle immagini all’interno di Google Messaggi. Sarà possibile accedervi anche premendo a lungo su una qualsiasi immagine già presente nella conversazione. In entrambi i casi, l’utente potrà scegliere se modificare la foto originale attraverso un prompt testuale, inserendo un comando personalizzato o selezionando uno dei suggerimenti proposti dal sistema. Le immagini generate potranno poi essere ulteriormente modificate oppure potranno sostituire direttamente l’immagine allegata alla chat.

Una volta selezionata l’opzione Remix per la prima volta, comparirà un avviso che informa l’utente che le immagini verranno inviate ai server di Google per l’elaborazione. Solo dopo aver accettato, si potrà procedere con la creazione vera e propria. Un’interfaccia chiara guiderà l’utente tra suggerimenti pronti all’uso e uno spazio dedicato alla scrittura del proprio prompt. Basterà un tocco sul pulsante contrassegnato dal simbolo della banana per generare l’immagine modificata. Qualora si volesse intervenire ancora, si potrà attivare un nuovo Remix fino a che non si ottiene il risultato desiderato.

Inoltre, se si selezionano più immagini contemporaneamente, la funzione Remix non sarà disponibile ed è previsto un limite giornaliero al numero di immagini modificabili con questa tecnologia. Un messaggio automatico informerà l’utente nel caso venga raggiunto il massimo consentito.

Al momento, la funzione Remix risulta già pienamente attiva nel codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi, ma non è stata ancora resa disponibile. Questo fa pensare a un rilascio imminente, probabilmente in concomitanza con un annuncio ufficiale. Non è escluso che la novità possa essere inizialmente riservata a una selezione di dispositivi, come i Pixel, oppure legata a futuri aggiornamenti dell’ecosistema Android e Gemini.