Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di novemrbe ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di novembre 2025, che viene aggiornato da Big G con cadenza settimanale.
Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.
Aggiornamento di sistema di Google: le novità di novembre 2025
Di seguito riportiamo la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità dell’aggiornamento di sistema di Google di novembre 2025, così come elencata direttamente da Big G:
Android TV Core Services versione 7.2.3 (03/11/2025)
- Introduzione delle funzionalità dell’account per Sfondo e aggiornamento della versione dell’SDK a 36.
Google Play Services versione 25.43 (03/11/2025)
Gestione dell’account
- [Smartphone] Ora avrai a disposizione le funzionalità migliorate Contatti gestiti da un genitore e Orario scolastico per una supervisione più semplice.
- [Smartphone] Avrai a disposizione una sezione Spazio di archiviazione migliorata in Impostazioni Google.
Servizi per gli sviluppatori
- [PC, smartphone] Supporto della personalizzazione di una fotocamera per la scansione di immagini.
Gestione del sistema
- [Auto, PC, smartphone, TV, Wear] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano la stabilità.
Utilità
- [Auto, smartphone] Con questo aggiornamento, la compilazione automatica di Android ora supporta l’archiviazione e il recupero del CVV.
Wallet
- [Smartphone] Il pagamento Pix è ora disponibile per gli utenti di Gboard.
Come installare un aggiornamento di sistema di Google
Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).
Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:
- Impostazioni Google.
- Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.
La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.