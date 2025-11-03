Motorola Moto Tag è fra i tag più apprezzati di questo periodo e non solo perché è dotato di navigazione Ultra Wide Band ma anche perché è pienamente compatibile con la rete Funzioni trova di Google e quindi con qualsiasi smartphone Android. L’unico suo difetto vero è il prezzo di listino un po’ elevato, ma qui ci mette una pezza Amazon nelle ultime ore.

Motorola Moto Tag in super offerta su Amazon oggi

Ebbene sì, Motorola Moto Tag è finalmente in sconto e lo è a un prezzo molto più abbordabile rispetto a quello di listino, che è di ben 39,90 euro. Con lo sconto proposto oggi da Amazon, che taglia il prezzo di listino del 50%, il tag di Motorola è disponibile all’acquisto, sia nella colorazione verde che in quella blu, al prezzo di 19,90 euro, con spedizione Prime gratuita e consegna in 1 giorno. Con questa offerta, è decisamente più allettante e facile da abbinare a chiavi, valigie, portafogli e ad altri oggetti di valore.

In più, chi ne avesse la necessità può abbinargli un accessorio capace di renderlo un vero e proprio portachiavi, con tanto di gancio a molla robusto, anch’esso in sconto su Amazon a un prezzo molto basso: costa 6,99 euro di listino, ma con lo sconto del 43% è disponibile a 3,99 euro; è compatto, robusto, di ottima qualità, si aggancia ovunque e protegge anche il tag da urti e schizzi. Ah, non preoccupatevi se la descrizione dice che è per l’AirTag di Apple perché è perfettamente compatibile anche con quello di Motorola (lo stiamo usando noi stessi, perciò).