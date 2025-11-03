Motorola Moto Tag è fra i tag più apprezzati di questo periodo e non solo perché è dotato di navigazione Ultra Wide Band ma anche perché è pienamente compatibile con la rete Funzioni trova di Google e quindi con qualsiasi smartphone Android. L’unico suo difetto vero è il prezzo di listino un po’ elevato, ma qui ci mette una pezza Amazon nelle ultime ore.
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI
Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER
Motorola Moto Tag in super offerta su Amazon oggi
Ebbene sì, Motorola Moto Tag è finalmente in sconto e lo è a un prezzo molto più abbordabile rispetto a quello di listino, che è di ben 39,90 euro. Con lo sconto proposto oggi da Amazon, che taglia il prezzo di listino del 50%, il tag di Motorola è disponibile all’acquisto, sia nella colorazione verde che in quella blu, al prezzo di 19,90 euro, con spedizione Prime gratuita e consegna in 1 giorno. Con questa offerta, è decisamente più allettante e facile da abbinare a chiavi, valigie, portafogli e ad altri oggetti di valore.
In più, chi ne avesse la necessità può abbinargli un accessorio capace di renderlo un vero e proprio portachiavi, con tanto di gancio a molla robusto, anch’esso in sconto su Amazon a un prezzo molto basso: costa 6,99 euro di listino, ma con lo sconto del 43% è disponibile a 3,99 euro; è compatto, robusto, di ottima qualità, si aggancia ovunque e protegge anche il tag da urti e schizzi. Ah, non preoccupatevi se la descrizione dice che è per l’AirTag di Apple perché è perfettamente compatibile anche con quello di Motorola (lo stiamo usando noi stessi, perciò).