Cosa si può chiedere a uno smartphone sotto i 200€? Solitamente si tratta di accettare molti compromessi. POCO X7 Pro riscrive completamente le regole del gioco, presentandosi con un’offerta imperdibile in occasione del Mega Choice Day di AliExpress. Parliamo di un dispositivo equipaggiato con il potente processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, un display AMOLED a 120 Hz e una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida a 90W. Caratteristiche che normalmente si trovano in segmenti di prezzo ben superiori. Grazie a un coupon esclusivo, il suo prezzo di listino di 369,90€ crolla a un minimo storico senza precedenti. Analizziamo nel dettaglio questo dispositivo che si candida a diventare il best buy assoluto del 2025.

Acquista POCO X7 Pro 5G su AliExpress a 163,59€ invece di 369,90€ Inserisci il coupon IFPPXRB0 Paga con PayPal

💰Ottieni un cashback del 3% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

Poco X7 Pro: potenza da top di gamma e batteria infinita

Il cuore pulsante di POCO X7 Pro è il chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra, un SoC realizzato con processo produttivo a 4 nm che garantisce prestazioni elevatissime, in grado di rivaleggiare con soluzioni ben più costose come lo Snapdragon 8s Gen 3. Questo si traduce in un’esperienza utente sempre fluida e reattiva, sia nell’uso quotidiano che nelle sessioni di gaming più intense. Ad affiancarlo troviamo configurazioni di memoria RAM LPDDR5X e storage interno UFS 4.0, tecnologie che assicurano velocità fulminee nel caricamento delle app e nel trasferimento dei file. A tenere a bada le temperature ci pensa il sistema di raffreddamento Liquid Cool 4.0, che mantiene il dispositivo fresco anche sotto stress.

Il pannello frontale è un’altra piacevole sorpresa: un ampio display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione CrystalRes 1.5K (2712 x 1220 pixel) e frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. La luminosità di picco di 3000 nits in contenuti HDR lo rende perfettamente visibile in ogni condizione di luce. La costruzione è curata, con una protezione Corning Gorilla Glass 7i e, soprattutto, la certificazione IP68 contro acqua e polvere, una caratteristica quasi introvabile in questa fascia di prezzo. La scocca posteriore in eco-pelle non solo è piacevole al tatto ma migliora anche il grip.

L’autonomia è un punto di forza assoluto, grazie a una gigantesca batteria da 6000 mAh che permette di superare abbondantemente la giornata di utilizzo intenso. Quando è il momento di ricaricare, la tecnologia HyperCharge da 90W riporta lo smartphone al 100% in tempi record. Il comparto fotografico è affidato a un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP con apertura f/1.5, capace di scattare foto di buona qualità, affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP. Infine, il software è basato su HyperOS con Android 15, con la promessa di 3 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza, garantendo longevità al dispositivo.

Per ulteriori dettagli: Recensione POCO X7 Pro

L’offerta al minimo storico su AliExpress

Questa promozione rende POCO X7 Pro un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo delle prestazioni con un budget contenuto. Il prezzo di listino di 369,90€ viene letteralmente polverizzato, portando lo smartphone a una cifra mai vista prima. Utilizzando un codice sconto dedicato, il prezzo finale scende a soli 163,59€. Si tratta di un risparmio netto di ben 206,31€, corrispondente a uno sconto di oltre il 55%.

Per usufruire di questa incredibile offerta, è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello su AliExpress, inserire il codice coupon IFPPXRB0 prima di procedere al pagamento e pagare con PayPal. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, pertanto si consiglia di agire rapidamente per non perdere questa opportunità. La spedizione avviene da magazzini che garantiscono una consegna veloce e senza costi aggiuntivi di dogana. Un’occasione del genere su un dispositivo appena uscito e con queste specifiche è estremamente rara.

