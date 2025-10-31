Sebbene le attenzioni degli addetti ai lavori e degli appassionati di tecnologia siano rivolte verso OnePlus 15, il popolare produttore asiatico si prepara a lanciare anche un altro modello interessante: stiamo parlando di OnePlus 15T.

Nelle scorse ore in Rete sono emerse delle indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche di questo telefono, un modello compatto con una dotazione tecnica di fascia alta, ossia un tipo di smartphone che fa gola a tanti.

Cosa possiamo aspettarci da OnePlus 15T

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Digital Chat Station sul social Weibo, OnePlus 15T dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (lo stesso usato su OnePlus 15) e dovrebbe poter contare su un display piatto OLED da 6,31 pollici con risoluzione 1,5K, cornici simmetriche e un sensore ultrasonico 3D integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone di OnePlus, sempre secondo il leaker, non dovrebbero mancare una scocca resistente a polvere ed acqua (si parla di certificazione IP68) e una batteria dalle dimensioni a dir poco generose: pare, infatti, che il prototipo che è attualmente in fase di test possa contare su un’unità da almeno 7.000 mAh.

Sempre a dire di Digital Chat Station, per quanto riguarda il lancio di OnePlus 15T, nei programmi del produttore asiatico dovrebbe aver luogo nella prima metà del prossimo anno.

Il leaker non ha fornito dettagli sul comparto fotografico ma, stando a precedenti indiscrezioni, dovrebbe avere anche un sensore ultra grandangolare (assente nella generazione precedente).

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il nuovo modello compatto di OnePlus.