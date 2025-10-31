Nuove offerte intriganti per chi sta cercando il prezzo giusto per Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 e Google Pixel 9a. I tre smartphone di punta della gamma Pixel di quest’anno vengono proposti in promozione su Amazon con sconti fino a 350 euro. Insomma, un’assaggio di Black Friday, vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 o Pixel: quale fa per voi

Come sicuramente saprete, la serie Google Pixel 10 è arrivata in Italia alla fine di agosto con due modelli principali (nessun pieghevole anche quest’anno). Entrambi sono ora in offerta con sconti importanti, sia nella versione standard che in quella Pro, entrambe solo in colorazione Nero.

Google Pixel 10 Pro alza l’asticella rispetto al modello “base” attraverso miglioramenti nel comparto fotografico e non solo. Il display è un OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+, con tecnologia LTPO e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Sotto la scocca troviamo il chip Tensor G5 affiancato da 16 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è tra i migliori sul mercato: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP, più una selfie cam da 42 MP. La batteria da 4870 mAh supporta ricarica rapida a 30 W, ricarica wireless a 15 W e inversa.

Google Pixel 10 risponde con un approccio più essenziale ma sempre premium: condivide il potente Tensor G5 e un display OLED da 6,1 pollici a 120 Hz, ma offre un corpo più compatto e una doppia fotocamera posteriore da 50 MP (principale) e 12 MP (ultra-grandangolare). Anche qui autonomia solida e ottimizzazione software d’eccellenza, con tutte le funzioni AI della serie, dal Pixel Snap al Call Screen migliorato.

Google Pixel 9a rappresenta la proposta più accessibile ma conserva la filosofia della linea Pixel: ottime foto, aggiornamenti garantiti e software fluido. Offre un display OLED da 6,1 pollici FHD+, SoC Tensor G4, 8 GB di RAM e una doppia fotocamera da 64 + 13 MP. È disponibile in tre colorazioni — Nero, Viola e Rosa Peonia — e si trova ora a un prezzo davvero interessante.

Le offerte su Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 e Pixel 9a: link e prezzi

In queste ore i nuovi Google Pixel sono disponibili ad ottimi prezzi grazie ad una combinazione di sconti. Ecco i prezzi aggiornati, con sconto automatico in pagina e ulteriore coupon PIXEL10 del valore di 100 € valido per Pixel 10 Pro e Pixel 10:

Acquista Google Pixel 10 Pro 256 GB a 849 € invece di 1199 € su Amazon (Nero) usa il coupon PIXEL10