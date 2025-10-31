Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Gboard.

La popolare tastiera di Google per Android, infatti, presto sarà in grado di semplificare la ricerca di GIF su argomenti di tendenza, almeno ciò è quanto emerge da una delle ultime versioni beta dell’applicazione.

Una piccola novità per Gboard

La nuova funzione, non ancora disponibile per il pubblico nell’ultima versione beta dell’app (la v. 16.3.2.821569955-beta-arm64-v8a beta), prevede l’introduzione di un pulsante che apre un elenco di termini di ricerca per GIF di tendenza.

Al momento il nuovo pulsante appare vicino alla barra di ricerca nel menu GIF della tastiera, accanto all’icona dell’orologio che apre la cronologia delle GIF e, se viene toccato, mostra una selezione di termini di ricerca che hanno avuto un successo recente (per esempio, “vigilia di Halloween”).

Ricordiamo che la tastiera di Google prende le sue GIF da Tenor e pare che sarà da lì che verranno recuperati anche i termini di ricerca di tendenza per la nuova funzionalità.

Senza dubbio, trovare le GIF di tendenza potrebbe fare risparmiare agli utenti un paio di secondi per la loro ricerca, soprattutto durante le festività o altre occasioni molto sentite.

Al momento non si sa quando tale novità potrebbe essere implementata per tutti gli utenti.

