Il momento giusto per acquistare un top di gamma compatto e intelligente è finalmente arrivato. Google Pixel 9, il modello base della famiglia 2024 che ha stupito per i suoi miglioramenti rispetto alla generazione precedente, crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon. Un’occasione imperdibile per chi cerca l’essenza dell’esperienza Google, con un hardware rinnovato e 7 anni di aggiornamenti garantiti, a una cifra che lo rende estremamente competitivo. Questa promozione non riguarda solo il taglio base, ma anche la versione più capiente. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un best-buy al prezzo attuale.

Google Pixel 9: il giusto equilibrio tra potenza, design e IA

Google Pixel 9 si presenta come la scelta più equilibrata della nuova gamma, ereditando molte delle qualità dei modelli Pro in un formato più compatto e maneggevole. Il design è stato affinato, con un telaio in alluminio satinato e una back cover in vetro lucido protetta da Gorilla Glass Victus 2. La certificazione IP68 garantisce la resistenza ad acqua e polvere, confermando la natura premium del dispositivo. Un miglioramento significativo è il passaggio a un lettore di impronte digitali ultrasonico, più rapido e sicuro rispetto alla tecnologia ottica.

Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo chipset Google Tensor G4, progettato per eccellere nelle operazioni di intelligenza artificiale e machine learning. Affiancato da ben 12 GB di RAM LPDDR5X, assicura un’esperienza utente fluida e reattiva in ogni contesto, dalla navigazione quotidiana alla gestione delle innovative funzionalità software esclusive dei Pixel. Il display è un altro punto di forte miglioramento: un pannello Actua OLED da 6,3 pollici con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 2700 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Il comparto fotografico, da sempre fiore all’occhiello dei Pixel, non delude. Troviamo un sensore principale da 50 MP con OIS e un ultra-grandangolare da 48 MP con autofocus, una combinazione che, grazie al software di elaborazione di Google, produce scatti di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. La batteria da 4700 mAh offre un’autonomia eccellente, in grado di coprire un’intera giornata di utilizzo intenso. Infine, il vero valore aggiunto: 7 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza garantiti, un impegno che rende Google Pixel 9 un investimento a lunghissimo termine.

Display: Actua OLED 6,3″ (1080 x 2424), 60-120 Hz, 2700 nits, Gorilla Glass Victus 2

Actua OLED 6,3″ (1080 x 2424), 60-120 Hz, 2700 nits, Gorilla Glass Victus 2 Processore: Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Memoria interna: 128 GB o 256 GB UFS 3.1

128 GB o 256 GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori: 50 MP (principale, OIS) + 48 MP (ultra-grandangolare, AF)

50 MP (principale, OIS) + 48 MP (ultra-grandangolare, AF) Batteria: 4700 mAh con ricarica a 27 W (cavo) e 15 W (wireless)

4700 mAh con ricarica a 27 W (cavo) e 15 W (wireless) Sistema Operativo: Android con 7 anni di aggiornamenti garantiti

Android con 7 anni di aggiornamenti garantiti Certificazione: IP68

L’offerta al minimo storico da non perdere

Questa promozione rappresenta una delle migliori opportunità viste finora per mettere le mani su un dispositivo della famiglia Pixel 9. Il prezzo di listino ufficiale per Google Pixel 9 da 128 GB è di 899€, ma grazie a questa offerta lampo su Amazon, oggi è possibile acquistarlo a soli 465€. Si tratta di un risparmio netto di 434€, con uno sconto che supera il 48% rispetto al prezzo di lancio. È un’occasione da cogliere al volo, poiché i prezzi di questi dispositivi raramente scendono così tanto in poco tempo.

Ma le buone notizie non finiscono qui. L’offerta si estende anche alla versione con più memoria: il Google Pixel 9 da 256 GB, il cui prezzo di listino è di 999€, è attualmente disponibile al minimo storico di 551€, con uno sconto del 45%. Per chi necessita di più spazio di archiviazione, si tratta di un affare altrettanto conveniente. Entrambe le offerte sono soggette a disponibilità limitata, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa incredibile opportunità di acquisto.

