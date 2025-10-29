Trovare un tablet Android che unisca un display enorme a prestazioni da top di gamma, senza superare la soglia psicologica dei 400€, è un’impresa quasi impossibile. OnePlus Pad 3 arriva a scompigliare le carte in tavola con un’offerta che lo porta al suo minimo storico assoluto. Grazie a un coupon esclusivo su AliExpress, questo gigante da 13,2 pollici, equipaggiato con il potente Snapdragon 8 Elite, crolla a un prezzo di soli 337,73€. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca produttività e intrattenimento su grande schermo. Analizziamo da vicino le caratteristiche che lo rendono un best-buy a queste condizioni.

OnePlus Pad 3: un display enorme e prestazioni da primo della classe

OnePlus Pad 3 si distingue immediatamente per il suo imponente display LCD IPS da 13,2 pollici con una risoluzione 3.4K (3392×2400 pixel). Sebbene non sia un pannello OLED, la qualità è elevatissima, con un refresh rate adattivo fino a 144Hz che garantisce una fluidità eccezionale e una luminosità di picco di 900 nits. Il suo rapporto d’aspetto 7:5 è ideale per la produttività, la lettura di documenti e la navigazione web, offrendo più spazio verticale rispetto ai tradizionali 16:9. A muovere questo gigante c’è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un chipset di fascia altissima che, abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5x e 256 GB di storage UFS 4.0, assicura prestazioni fulminee in qualsiasi scenario, dal multitasking spinto al gaming più esigente.

La qualità costruttiva è premium, con una scocca monoscocca in alluminio che trasmette solidità. L’esperienza multimediale è ulteriormente arricchita da un sistema audio a 8 speaker (4 woofer + 4 tweeter), capace di generare un suono potente e ben bilanciato. La batteria è un’altra colonna portante del dispositivo: con i suoi 12.140 mAh, garantisce un’autonomia eccellente, coprendo senza problemi anche le giornate di utilizzo più intenso. La connettività è al passo con i tempi, grazie al supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. L’unico compromesso, per un prodotto di questa fascia, è l’assenza di un sensore di impronte digitali, affidando lo sblocco al solo riconoscimento facciale 2D.

Display: 13,2″ LCD IPS, 3.4K, 144Hz, 900 nits

13,2″ LCD IPS, 3.4K, 144Hz, 900 nits Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Memoria: 12 GB RAM LPDDR5x

12 GB RAM LPDDR5x Storage: 256 GB UFS 4.0

256 GB UFS 4.0 Batteria: 12.140 mAh con ricarica a 80W

12.140 mAh con ricarica a 80W Audio: 8 speaker (4 woofer + 4 tweeter)

8 speaker (4 woofer + 4 tweeter) Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

L’offerta al minimo storico da cogliere al volo

L’attuale promozione rende OnePlus Pad 3 un acquisto quasi obbligato per chi cerca un tablet di grandi dimensioni. Il prezzo di listino per la versione da 12/256 GB è di 599€, una cifra già competitiva per le specifiche offerte. Tuttavia, grazie all’offerta disponibile su AliExpress, è possibile abbattere drasticamente il costo. Utilizzando il codice coupon IFPN5CTQ al momento del checkout, il prezzo finale scende all’incredibile cifra di 337,73€.

Si tratta di un risparmio di oltre 260€, pari a uno sconto effettivo di circa il 43% sul prezzo di listino. L’offerta riguarda la versione Global del dispositivo, perfettamente funzionante in Italia e con tutti i servizi Google preinstallati. È importante sottolineare che promozioni di questa entità, specialmente su prodotti di recente uscita, tendono a essere limitate sia nel tempo che nella disponibilità delle scorte. Pertanto, chi fosse interessato dovrebbe agire rapidamente per non perdere questa opportunità unica di portarsi a casa un tablet top di gamma a un prezzo da fascia media.

