Motorola ha confermato che la prossima settimana ha in programma il lancio di un nuovo smartphone di fascia media: stiamo parlando di Motorola Moto G67 Power.

Il produttore ha pubblicato sul sito indiano una pagina dedicata al nuovo telefono, svelando così non solo il suo design ma anche le principali caratteristiche, le configurazioni di memoria e le colorazioni.

In arrivo Motorola Moto G67 Power

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, il nuovo smartphone di Motorola può contare su un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 7i.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 8 GB di RAM e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando al comparto imaging, frontalmente Motorola Moto G67 Power presenta una fotocamera da 32 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con un sensore primario Sony LYTIA 600 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore 2-in-1 Flicker.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo la connettività 5G, due altoparlanti stereo, un ingresso jack audio da 3,5 mm, il supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato, una batteria da 7.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W), una scocca con certificazioni IP64 e MIL-STD-810H, uno spessore di 8,6 mm e un peso di 210 grammi.

Infine, dal punto di vista software, Motorola Moto G67 Power arriverà sul mercato con Android 15 e la promessa di un solo upgrade del sistema operativo e di tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

In India Motorola Moto G67 Power sarà disponibile dal 5 novembre in tre colorazioni (Pantone Cilantro, Pantone Parachute Purple e Pantone Blue Curacao).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando lo smartphone sarà disponibile in Italia e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.