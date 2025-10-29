La sicurezza domestica è sempre più proiettata nel futuro, abbracciando il mondo della domotica. Se sognate un sistema di protezione moderno, che sia al tempo stesso pratico e all’avanguardia, l’occasione giusta è arrivata: WELOCK celebra Halloween con una speciale promozione che rende le sue serrature intelligenti ancora più accessibili, con ribassi che arrivano fino a 63 euro.

Dimenticate le vecchie e ingombranti chiavi: le soluzioni smart di WELOCK sostituiscono i cilindri tradizionali con un accesso completamente digitale. Potrete sbloccare la porta con l’impronta digitale, un codice PIN o persino con la voce, grazie alla piena compatibilità con l’ecosistema Amazon Alexa.

Uno degli aspetti più convincenti è la semplicità di montaggio. Le serrature WELOCK sono progettate per un’installazione fai-da-te: non sono richieste modifiche strutturali alla porta e, armati solo di un cacciavite, potrete rimuovere il cilindro esistente e installare quello smart in un battibaleno. Basterà poi una rapida configurazione via smartphone per avere un sistema di sicurezza di ultima generazione, alla portata anche dei meno esperti in tecnologia.

In vista di Halloween, il brand ha lanciato una campagna di sconti che coinvolge i suoi prodotti di punta, incluse le serrature e il gateway (o WIFIBOX), l’accessorio fondamentale per il controllo da remoto, le notifiche e l’integrazione con gli assistenti vocali.

Le offerte di Halloween

Tutti i prodotti vengono spediti da magazzini europei, garantendo l’assenza di costi aggiuntivi per dazi o dogana, e sono coperti da una garanzia di 2 anni. Inoltre, le serrature WELOCK rispettano i rigidi standard di sicurezza europei e utilizzano protocolli di crittografia avanzati per tutelare la vostra privacy. L’affidabilità e la qualità costruttiva sono confermate dalle recensioni positive dei clienti.

WELOCK TOUCH 41, il best seller

WELOCK smart lock TOUCH41 è la scelta ideale per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo. Con il lettore di impronte digitali capacitivo, tastiera e connettività Bluetooth, offre un accesso rapido e protetto. Perfetto anche per i meno esperti, grazie alla possibilità di sblocco con una pratica schedina RFID.

Acquistate WELOCK TOUCH41 a 126 euro con il codice VD63

WELOCK TOUCA51, design e praticità

Se l’occhio vuole la sua parte, il WELOCK smart lock TOUCA51 spicca per il suo design elegante e discreto. Tutte le funzionalità essenziali (impronta, tastierino, RFID) sono racchiuse in un formato compatto che si adatta a qualsiasi porta. È una soluzione ideale per i più “tecnologici”, grazie al lettore di impronte, ma perfetto anche per anziani e bambini, che possono accedere con una semplice schedina RFID che non richiede alcuna conoscenza tecnica.

Acquistate WELOCK TOUCA51 a 119 euro con il codice VD50

WELOCK U81, la soluzione premium

Per l’utente più esigente, il WELOCK smart lock U81 è la soluzione premium. Vanta tecnologie avanzate, crittografia di livello bancario, sblocco multiplo (impronta, codice, app, RFID) e una chiave meccanica di emergenza per ogni evenienza. La batteria, inoltre, assicura una lunghissima autonomia. Perfetto anche per chi desidera il supporto del WIFIBOX per l’integrazione con server smart home e assistenti vocali.

Una soluzione ideale per chi mastica poco la tecnologia e per gli anziani, che si trovano a disagio con la tecnologia. E con il WIFIBOX potete gestire il tutto anche tramite il vostro server per la smart home o gli assistenti vocali.

Acquistate WELOCK U81 a 199 euro con il codice VD50

WELOCK PCB41 Plus, il giusto equilibrio

WELOCK smart lock PCB41 Plus unisce caratteristiche di fascia alta a un prezzo competitivo. Ideale per B&B o case vacanze, permette di creare codici di accesso temporanei per gli ospiti, include funzioni anti-panico e avvisi di batteria scarica. Si sblocca tramite PIN o RFID, con la possibilità di aggiungere smartphone e comandi vocali con il WIFIBOX 3, che permette anche il controllo da remoto.

Potete acquistare WELOCK PCB41 Plus a 119 euro utilizzando il coupon VD30

Gateway WiFi, la connettività totale

Per un controllo senza limiti, non può mancare il WELOCK WIFIBOX3, il ricevitore WiFi compatibile con Alexa. Questo bridge trasforma la serratura in un dispositivo totalmente connesso, consentendo il controllo da remoto, notifiche in tempo reale e l’integrazione con la propria infrastruttura di domotica, come Home Assistant. Si collega alla rete tramite WiFi o cavo RJ45 ed è compatibile con tutti i modelli.

Prima di lasciarvi al link alla pagina delle offerte, vi ricordiamo ancora che WELOCK garantisce spedizione gratuita dall’Europa e una prova soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Se i dispositivi non dovessero soddisfare le aspettative, potrete ottenere un rimborso completo. A questo si aggiungono i già menzionati due anni di garanzia e un servizio di assistenza tecnica pronto a intervenire in caso di necessità.

