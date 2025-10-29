Dato che le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono divenute sempre più comuni nel mondo dell’elettronica di consumo, anche Google ha dovuto sviluppare proprie soluzioni, integrate poi in Gemini, assistente che in poco tempo è divenuto una delle colonne portanti dell’ecosistema di app e servizi del colosso di Mountain View.

E così l’integrazione di Gemini nei vari prodotti di Google è andata via via aumentando e a breve l’assistente IA sbarcherà anche su Google TV Streamer, provando a migliorare l’esperienza offerta agli utenti.

Google TV Streamer e altri device ottengono Gemini

L’obiettivo del colosso di Mountain View è riuscire a garantire un’esperienza ottimizzata per gli schermi di grandi dimensioni ma ad oggi Gemini per Google TV è oggi disponibile solo per la serie TCL QM9K.

Lo scorso settembre il colosso statunitense ha dichiarato che Gemini per Google TV sarebbe stato disponibile “entro la fine dell’anno” ma di recente ha cambiato espressione, precisando che l’assistente sbarcherà “questo inverno” su nuovi device.

Ebbene, a quanto pare tra i dispositivi che potranno contare a breve su Gemini vi sono Google TV Streamer, onn. 4K Pro, i modelli delle serie 2025 di Hisense U7, U8 e UX e i modelli delle serie 2025 di TCL QM7K, QM8K e X11K.

Ricordiamo che, come avviene su Nest Hub e sugli smart speaker, Gemini su Google TV consente agli utenti di avere delle conversazioni fluide con l’assistente, soprattutto in tema di intrattenimento, con la possibilità di specificare le preferenze di visualizzazione quando si cerca qualcosa da guardare o di trovare programmi di cui si non conosce il titolo semplicemente descrivendoli.

Tra le altre funzionalità vi sono i riassunti, la possibilità di ottenere recensioni e la visualizzazione di video pertinenti su YouTube.