Cubot, noto produttore cinese di smartphone rugged, si appresta a lanciare sul mercato global il Cubot KingKong Mini 4, anticipato da un interessante teaser prima della presentazione in programma per l’11 novembre 2025 (anche se su alcuni mercati è già disponibile all’acquisto dalla fine dell’estate).

A conti fatti, questo dispositivo si configura come il più compatto presente nel catalogo dell’azienda che punta a offrire agli utenti una soluzione che possa resistere a tutto, combinando resistenza, stile e potenza in dimensioni super compatte e portabili.

Cubot KingKong Mini 4 sta arrivando

Cubot sta per arricchire la gamma KingKong di smartphone rugged con la presentazione a livello Global di Cubot KingKong Mini 4, un dispositivo che combina resistenza, stile e potenza all’interno di un case super compatto nonostante si tratti di uno smartphone rugged (che sono notoriamente molto generosi dal punto di vista delle dimensioni).

Il dispositivo gode delle certificazioni IP68 e IP69K e soddisfa lo standard MIL-STD-810H, garantendo la resistenza all’acqua, alla polvere e alle cadute. Il tutto, nonostante dimensioni ridottissime (spessore escluso) rispetto a quelle di qualsiasi altro smartphone attualmente presente sul mercato.

Le dimensioni ridotte migliorano l’usabilità a una mano, aspetto non di poco conto. Lo smartphone offre un luminoso display IPS LCD da 4,7 pollici (risoluzione HD+) che consente comunque di non rinunciare a nulla e godere di un’esperienza appagante navigando su Android 15. C’è il supporto a Widevine L1, ottima notizia per la fruizione dei contenuti multimediali in streaming in alta definizione.

Per il resto abbiamo una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel, accompagnata da un flash LED e da una torcia da campeggio super luminosa (il triangolo visibile nella parte posteriore), e una fotocamera frontale da 24 megapixel. Chiudono il pacchetto un comparto connettività sufficiente per qualsiasi avventura e una batteria da 4.700 mAh, super capiente considerando le dimensioni del display.

Specifiche tecniche e immagini dello smartphone

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche di Cubot KingKong Mini 4

Dimensioni: 128,7 x 61 x 16,9 mm

x x Peso: 192 grammi

Certificazioni: IP68 , IP69K , MIL-STD-810H

, , Display: IPS LCD da 4,7″ HD+ a 90 Hz

da a SoC: Unisoc Tiger T616 (12 nm)

(12 nm) Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (espandibile tramite microSD)

o (espandibile tramite microSD) Fotocamera posteriore: singola da 48 MP (con AF)

da (con AF) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.0 , GPS , NFC , USB-C (USB 2.0)

, , , , , (USB 2.0) Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola

, , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 4.700 mAh , ricarica cablata a 10 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: Android 15

Lo smartphone è già disponibile su AliExpress

Come anticipato, Cubot KingKong Mini 4 sarà annunciato a livello globale soltanto l’11 novembre 2025 ma sul sito ufficiale è già attivo un giveaway che consentirà a cinque fortunati di ricevere gratuitamente questo smartphone rugged super compatto.

Lo smartphone risulta comunque già acquistabile su AliExpress, con spedizione gratuita per l’Italia (e consegne nella prima metà di novembre), in due colorazioni (Black-Green e Black-Grey) e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: