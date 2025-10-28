Brutte notizie per i possessori di Samsung Galaxy S25 che non vedono l’ora che il colosso coreano dia inizio al programma beta di One UI 8.5 per poter avere un primo assaggio della nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda.

Stando a quanto è stato riportato nelle scorse ore su X dal popolare leaker Tarun Vats, infatti, pare che il produttore abbia deciso di rinviare il programma di test di One UI 8.5 e, pertanto, coloro che speravano di poter accedere alla nuova interfaccia già nel corso del prossimo mese dovranno rassegnarsi.

Possibile rinvio per il programma beta di One UI 8.5

A dire del leaker, alla base della decisione del colosso coreano di posticipare l’inizio del programma beta della nuova interfaccia vi sarebbe Samsung Galaxy S26+.

Ricordiamo, a tal proposito, che la serie Samsung Galaxy S26 avrà l’onore di fare esordire sul mercato One UI 8.5 e nelle ultime settimane pare che il produttore coreano abbia deciso di cambiare i propri programmi per quanto riguarda i modelli che dovranno comporre la nuova gamma.

Se inizialmente Samsung aveva deciso di sostituire Samsung Galaxy S26+ con Samsung Galaxy S26 Edge, i non esaltanti risultati sul mercato di Samsung Galaxy S25 Edge avrebbero spinto l’azienda a mettere da parte la serie Edge e a tornare a puntare sul modello Plus.

E dato che per sviluppare adeguatamente Samsung Galaxy S26+ il colosso coreano ha bisogno di un po’ di tempo in più, di recente si sono fatte insistenti le voci secondo cui il lancio della serie Samsung Galaxy S26 sarebbe stato posticipato da gennaio a marzo del prossimo anno.

Ebbene, in tal caso non avrebbe senso lanciare un programma beta a novembre per la famiglia Samsung Galaxy S25 se poi l’aggiornamento finale deve essere rilasciato soltanto a marzo.