Senza dubbio Samsung Galaxy S25 Edge rientra nel gruppo degli smartphone più attesi del 2025 ma nelle ultime settimane si sono susseguite le notizie relative ad un successo al di sotto di quelle che erano le aspettative del colosso coreano.

A quanto pare, pur apprezzando il design dello smartphone e i notevoli sforzi del team di ingegneri di Samsung per ridurre ai minimi termini lo spessore della sua scocca, tanti utenti hanno preferito non acquistare Samsung Galaxy S25 Edge e ciò pare abbia spinto il produttore a cambiare i propri programmi per il prossimo anno.

Samsung Galaxy S26 Edge potrebbe non vedere la luce

Stando alle ultime notizie provenienti dalla Corea del Sud e riportate su X da Jukanlosreve, a distanza di cinque mesi dal lancio del primo modello della serie Edge, Samsung avrebbe già deciso di interrompere la sua produzione e ciò significa che nel 2026 non vi dovrebbe essere una seconda generazione.

E così all’evento Galaxy Unpacked di gennaio 2026 il produttore coreano dovrebbe lanciare i tre “classici” modelli, ossia Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra, abbandonando l’idea di introdurre una versione Edge (magari al posto di quella Plus).

Samsung avrebbe già comunicato internamente la decisione di annullare il lancio di Samsung Galaxy S26 Edge mentre per il modello lanciato lo scorso maggio non avrebbe in programma di realizzare nuove unità.

C’è tuttavia da considerare che lo sviluppo di Samsung Galaxy S26 Edge è oramai terminato e, pertanto, non è possibile escludere l’ipotesi di un ripensamento del produttore, che potrebbe lanciarlo separatamente nella parte centrale del 2026, magari anche in base all’andamento delle vendite degli altri modelli.

Nei primi mesi di disponibilità, Samsung Galaxy S25 Edge avrebbe venduto circa 1,3 milioni di unità, molto meno di Samsung Galaxy S25+, da sempre ritenuto il modello che era destinato a sostituire. A quanto pare, non ci è riuscito.