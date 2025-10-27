Al giorno d’oggi sono tante le persone che passano sedute la gran parte della giornata lavorativa, spesso con sedie tradizionali che mancano del supporto necessario: nel lungo termine, questo può portare a dolori e a problemi alla schiena. Per rispondere a questa esigenza, Sihoo Doro C300 – sedia ergonomica con supporto lombare dinamico e adattivo – si conferma una scelta affidabile, grazie alla solida esperienza del brand: oltre un decennio di ricerca e sviluppo, prodotti presenti in oltre 100 Paesi e certificazioni di sicurezza e qualità come BIFMA e TÜV.

Proprio in questi giorni, inoltre, la C300 è protagonista di una promozione speciale: un’occasione per portare a casa un’eccellenza ergonomica a una prezzo ancora più accessibile. Scopriamola insieme.

Sihoo Doro C300: la sedia ergonomica per dire addio al mal di schiena

Sihoo Doro C300 è una sedia da ufficio ergonomica con un design traspirante in rete che combina le ultime tecnologie per aiutare a mantenere una postura confortevole durante la giornata lavorativa (e non solo), così da sostenere uno stile di vita sano. È dotata di un poggiatesta regolabile (con supporto di precisione di collo e testa), di un supporto lombare auto-adattivo, di braccioli ultra-morbidi 4D, di uno schienale flessibile (che si flette e si adatta alla schiena) e di ruote resistenti e silenziose.

La Doro C300 è pensata per offrire un’esperienza di seduta confortevole anche dopo lunghi periodi di tempo, consentendo di lavorare con maggiore produttività. Il supporto lombare dinamico auto-adattivo segue i movimenti del corpo e si allinea automaticamente alla curva della colonna vertebrale, sostenendo e mantenendo la schiena comoda. La sua struttura unisce uno schienale flessibile a un telaio intelligente con rilevamento del peso, creando un sistema adattivo che accompagna ogni movimento.

Il poggiatesta è regolabile in tre direzioni per offrire il supporto ideale a collo e testa, con un meccanismo di bloccaggio automatico che lo mantiene saldamente in posizione, e offre un ampio design, adatto per appoggiare la testa lateralmente. I braccioli 4D coordinati, morbidi e imbottiti, offrono una regolazione completa (su e giù, avanti e indietro), con una rotazione di 75 gradi, e si adattano a qualsiasi posizione di lavoro. In più, si sincronizzano automaticamente con il movimento dello schienale quando si reclina, garantendo un supporto ottimale anche nei momenti di relax.

La seduta a forma di cascata è progettata per distribuire uniformemente la pressione su cosce e fianchi. Il bordo anteriore sagomato migliora la circolazione, garantendo una sensazione di comfort e “leggerezza” anche durante le sedute più prolungate.

La sedia Sihoo è in grado di adattarsi al peso del corpo, ed è quindi adatta a tutti, che siano alti 1,55 o 1,90 metri o che pesino 50 o 100 kg. Propone tre angoli di reclinazione regolabili (110°, 120° e 130°) e mette a disposizione un poggiapiedi opzionale per un comfort maggiore nei momenti di relax.

L’offerta disponibile sul sito ufficiale

Sihoo Doro C300 partecipa alla promozione Halloween Sale: No Tricks, Just Treats sul sito ufficiale, scendendo a 269,99 euro (standard) o 299,99 euro (con poggiapiedi) rispetto ai prezzi di listino di 309,99 euro e 339,99 euro. Utilizzando il codice sconto esclusivo SihooTD6 (valido solo sullo store ufficiale) è possibile ottenere un ulteriore 6% di sconto, portando il prezzo finale a soli 253,79 euro. Le sedie sono disponibili in Black e White, con tre anni di garanzia e spedizione espressa gratuita.

In alternativa, potete acquistare la sedia in offerta su Amazon sfruttando il coupon PSIHOOSIX.

Informazione Pubblicitaria