Al giorno d’oggi sono tante le persone che passano sedute la gran parte della giornata lavorativa, spesso con sedie tradizionali che mancano del supporto necessario: nel lungo termine, questo può portare a dolori e a problemi alla schiena. Per rispondere a questa esigenza, Sihoo Doro C300 – sedia ergonomica con supporto lombare dinamico e adattivo – si conferma una scelta affidabile, grazie alla solida esperienza del brand: oltre un decennio di ricerca e sviluppo, prodotti presenti in oltre 100 Paesi e certificazioni di sicurezza e qualità come BIFMA e TÜV.

Proprio in questi giorni, inoltre, la C300 è protagonista di una promozione speciale: un’occasione per portare a casa un’eccellenza ergonomica a una prezzo ancora più accessibile. Scopriamola insieme.

Sihoo Doro C300: la sedia ergonomica per dire addio al mal di schiena

Sihoo Doro C300 è una sedia da ufficio ergonomica con un design traspirante in rete che combina le ultime tecnologie per aiutare a mantenere una postura confortevole durante la giornata lavorativa (e non solo), così da sostenere uno stile di vita sano. È dotata di un poggiatesta regolabile (con supporto di precisione di collo e testa), di un supporto lombare auto-adattivo, di braccioli ultra-morbidi 4D, di uno schienale flessibile (che si flette e si adatta alla schiena) e di ruote resistenti e silenziose.

Sihoo Doro C300

La Doro C300 è pensata per offrire un’esperienza di seduta confortevole anche dopo lunghi periodi di tempo, consentendo di lavorare con maggiore produttività. Il supporto lombare dinamico auto-adattivo segue i movimenti del corpo e si allinea automaticamente alla curva della colonna vertebrale, sostenendo e mantenendo la schiena comoda. La sua struttura unisce uno schienale flessibile a un telaio intelligente con rilevamento del peso, creando un sistema adattivo che accompagna ogni movimento.

Il poggiatesta è regolabile in tre direzioni per offrire il supporto ideale a collo e testa, con un meccanismo di bloccaggio automatico che lo mantiene saldamente in posizione, e offre un ampio design, adatto per appoggiare la testa lateralmente. I braccioli 4D coordinati, morbidi e imbottiti, offrono una regolazione completa (su e giù, avanti e indietro), con una rotazione di 75 gradi, e si adattano a qualsiasi posizione di lavoro. In più, si sincronizzano automaticamente con il movimento dello schienale quando si reclina, garantendo un supporto ottimale anche nei momenti di relax.

La seduta a forma di cascata è progettata per distribuire uniformemente la pressione su cosce e fianchi. Il bordo anteriore sagomato migliora la circolazione, garantendo una sensazione di comfort e “leggerezza” anche durante le sedute più prolungate.

La sedia Sihoo è in grado di adattarsi al peso del corpo, ed è quindi adatta a tutti, che siano alti 1,55 o 1,90 metri o che pesino 50 o 100 kg. Propone tre angoli di reclinazione regolabili (110°, 120° e 130°) e mette a disposizione un poggiapiedi opzionale per un comfort maggiore nei momenti di relax.

L’offerta disponibile sul sito ufficiale

Sihoo Doro C300 partecipa alla promozione Halloween Sale: No Tricks, Just Treats sul sito ufficiale, scendendo a 269,99 euro (standard) o 299,99 euro (con poggiapiedi) rispetto ai prezzi di listino di 309,99 euro e 339,99 euro. Utilizzando il codice sconto esclusivo SihooTD6 (valido solo sullo store ufficiale) è possibile ottenere un ulteriore 6% di sconto, portando il prezzo finale a soli 253,79 euro. Le sedie sono disponibili in Black e White, con tre anni di garanzia e spedizione espressa gratuita.

Acquista Sihoo Doro C300 in offerta da 253,79 euro invece di 309,99

In alternativa, potete acquistare la sedia in offerta su Amazon sfruttando il coupon PSIHOOSIX.

Informazione Pubblicitaria

