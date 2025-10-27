Trovare uno smartphone sotto i 150€ con una batteria che duri più di due giorni sembra un’impresa. HONOR 400 Smart non solo accetta la sfida, ma la vince grazie a una mostruosa unità da 6500 mAh, una capacità quasi da record per questa fascia di prezzo. A questo si aggiungono un sensore fotografico principale da 108 MP e un prezzo che, grazie all’offerta di oggi su Amazon, scende a un interessantissimo 129,90€ per la versione da 6/128GB. Si tratta di un’opportunità davvero notevole per chi cerca un dispositivo affidabile e instancabile, capace di accompagnare l’utente per più giorni senza la costante ansia del caricabatterie. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

HONOR 400 Smart: autonomia da record e fotocamera da 108 MP

Il punto di forza indiscusso di HONOR 400 Smart è la sua batteria. Parliamo di un’unità a doppia cella da ben 6500 mAh, un valore che surclassa la maggior parte dei competitor e garantisce un’autonomia che può tranquillamente coprire due giorni di utilizzo intenso, arrivando anche al terzo con un uso più moderato. La tecnologia a doppia cella non solo migliora la sicurezza e la longevità della batteria, ma supporta anche la ricarica HONOR SuperCharge da 35W. Inoltre, è presente la funzione di reverse charging via cavo, che permette di utilizzare lo smartphone come un power bank per ricaricare altri dispositivi.

Un’altra caratteristica distintiva è il pulsante AI fisico, una novità per questa categoria. Questo tasto laterale è personalizzabile e consente di accedere rapidamente a un massimo di cinque applicazioni preferite o a funzioni specifiche come la torcia, lo screenshot o l’assistente Google Gemini, rendendo l’interazione più immediata. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 108 MP con apertura f/1.75, capace di catturare immagini dettagliate e nitide, soprattutto in condizioni di buona illuminazione. Il software integra funzioni di editing basate su AI, come la rimozione di oggetti o riflessi indesiderati direttamente dalla galleria.

Il display è un ampio pannello LCD da 6,77 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che assicura una fluidità notevole durante la navigazione e l’uso delle app. A muovere il tutto troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 685, un chip equilibrato che, abbinato a 6 GB di RAM (espandibili virtualmente con RAM Turbo) e 128 GB di memoria interna, garantisce prestazioni adeguate per l’uso quotidiano, social media e gaming leggero. Completano il quadro la robustezza certificata SGS 5 stelle per la resistenza alle cadute e la protezione IP54 contro polvere e schizzi.

Batteria : 6500 mAh con ricarica a 35W e reverse charging

: 6500 mAh con ricarica a 35W e reverse charging Fotocamera Principale : 108 MP f/1.75

: 108 MP f/1.75 Display : LCD 6,77 pollici a 120 Hz

: LCD 6,77 pollici a 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 685

: Qualcomm Snapdragon 685 Memoria : 6 GB RAM + 128 GB storage

: 6 GB RAM + 128 GB storage Funzioni Esclusive : Pulsante AI fisico, MagicOS 9.0, speaker stereo

: Pulsante AI fisico, MagicOS 9.0, speaker stereo Resistenza: Certificazione SGS 5 stelle e IP54

L’offerta su Amazon: un prezzo che non si può ignorare

L’occasione per portarsi a casa questo maratoneta di autonomia è ora particolarmente vantaggiosa. Su Amazon, il modello HONOR 400 Smart nella configurazione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna è attualmente in promozione a un prezzo speciale.

Il prezzo di listino di 149,90€ scende infatti a soli 129,90€, con un risparmio netto di 20€ sul prezzo più recente. L’offerta riguarda la colorazione Desert Gold e rappresenta uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo dispositivo. La disponibilità è immediata, ma le scorte a questo prezzo potrebbero essere limitate. Per chi avesse bisogno di più spazio di archiviazione, si segnala che è disponibile anche una versione con 8GB di RAM e 256GB di storage al prezzo di 159,90€ invece di 199,90€. L’offerta attuale rende la versione base la scelta con il miglior rapporto qualità-prezzo per chi cerca un “battery phone” senza compromessi.

