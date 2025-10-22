Dopo mesi di attesa, il momento giusto per acquistare uno smartwatch di fascia alta è finalmente arrivato. Il nuovo Samsung Galaxy Watch 8 Classic nella sua versione più prestigiosa da 46 mm è protagonista di un’offerta imperdibile che lo porta al suo minimo storico assoluto su eBay. Parliamo di un crollo di prezzo che dimezza quasi il listino ufficiale, rendendo accessibile un dispositivo che unisce design iconico, materiali premium e le più avanzate tecnologie per il monitoraggio della salute e del fitness. Un’occasione che difficilmente si ripeterà a breve per chi desidera il meglio dell’ecosistema Wear OS al polso. Analizziamo insieme i dettagli di questo smartwatch Samsung e della promozione in corso.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic: eleganza, potenza e una ghiera che fa la differenza

Samsung Galaxy Watch 8 Classic si distingue nettamente nel panorama degli smartwatch per il suo design senza tempo, dominato dalla reintroduzione della tanto amata ghiera girevole fisica. Questo elemento non è solo un vezzo estetico, ma uno strumento di navigazione incredibilmente intuitivo e preciso, che permette di scorrere tra menu e notifiche con una fluidità ineguagliabile. La cassa da 46 mm è realizzata in alluminio con un vetro protettivo in cristallo di zaffiro, garantendo una resistenza superiore a graffi e urti, come confermato dalle certificazioni IP68, 5 ATM e MIL-STD-810H. Il display è un magnifico pannello Super AMOLED da 1.34 pollici che raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit, assicurando una leggibilità perfetta in ogni condizione di luce.

Sotto la scocca batte il potente processore Samsung Exynos W1000 a 3 nm, supportato da 2 GB di RAM e ben 64 GB di memoria interna, il doppio rispetto ai modelli standard, ideale per installare app e salvare musica da ascoltare offline. L’esperienza software è affidata a Wear OS 6 con One UI 8 Watch, che introduce le nuove Multi-Info Tiles personalizzabili e l’integrazione nativa con l’assistente smart Gemini. Il vero punto di forza, però, risiede nel comparto salute, con un set di sensori BioActive di ultima generazione che offrono un monitoraggio completo.

Elettrocardiogramma (ECG) e misurazione della pressione arteriosa (richiede smartphone Samsung).

e misurazione della (richiede smartphone Samsung). Analisi della composizione corporea (massa grassa, massa muscolare, acqua corporea).

(massa grassa, massa muscolare, acqua corporea). Misurazioni avanzate come carico vascolare e livello di antiossidanti .

e livello di . Punteggio energetico per ottimizzare gli allenamenti e il recupero.

per ottimizzare gli allenamenti e il recupero. Running Coach integrato con piani di allenamento personalizzati.

integrato con piani di allenamento personalizzati. Monitoraggio continuo del battito cardiaco, SpO2 e analisi dettagliata del sonno.

La batteria da 445 mAh garantisce un’autonomia superiore rispetto ai modelli più piccoli, permettendo di coprire agevolmente la giornata di utilizzo intenso.

Un prezzo che riscrive le regole

L’offerta attualmente disponibile rende il Samsung Galaxy Watch 8 Classic (46mm Bluetooth) un acquisto quasi obbligato per chi cerca il top. Il dispositivo, nella colorazione White, è in promozione su eBay da un venditore altamente affidabile al prezzo record di soli 275€. Considerando che il prezzo di listino ufficiale fissato da Samsung è di 529€, il risparmio è sbalorditivo: ben 254€ in meno, per uno sconto effettivo del 48%. Si tratta di un’occasione a tempo e con scorte sicuramente limitate. Per chi preferisse la colorazione Black/Graphite, è disponibile presso lo stesso venditore a 285€, un prezzo altrettanto competitivo. La spedizione è rapida e il prodotto è nuovo, con garanzia europea.

