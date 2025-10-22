In attesa della sua presentazione ufficiale, OPPO Find X9 Pro continua ad essere il protagonista di interessanti anticipazioni in Rete.

Nelle scorse ore è stata pubblicata una galleria di immagini che ci mostrano il nuovo smartphone del produttore cinese in tre delle quattro colorazioni scelte da OPPO per il suo esordio sul mercato, permettendoci così di osservare il telefono da tutte le angolazioni.

OPPO Find X9 Pro in tre dei suoi colori

Le immagini in questione ci mostrano il nuovo smartphone di punta di OPPO in nero, bianco e oro, a cui si dovrebbe aggiungere una variante in rosa.

OPPO Find X9 Pro presenterà una porta USB Type-C nella parte bassa al centro, con accanto lo slot per la SIM e un altoparlante mentre in alto la scocca sarà libera (fatta eccezione per un microfono). Sulla parte laterale destra gli utenti troveranno i tasti per la regolazione del volume, quello per l’accensione e lo spegnimento del device e un tasto che ricorda l’alert slider già visto sulla precedente generazione mentre a sinistra vi sarà un tasto dedicato alla fotocamera.

Per quanto riguarda il comparto imaging, posizionato in un modulo di forma quadrata con gli angoli arrotondati, il sensore primario dovrebbe essere un Sony LYT-828 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Samsung JN5 da 50 megapixel, da un teleobiettivo periscopico Samsung HP5 da 200 megapixel e da un sensore multi-spettrale da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 9500, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Il lancio ufficiale dovrebbe aver luogo entro la fine di ottobre. Staremo a vedere.