Realme GT 7T 5G nella sua configurazione più potente da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna sfida tanti smartphone con l’offerta attuale. Da un prezzo di listino di 699€, questo smartphone pensato per il gaming e gli utenti esigenti crolla al suo minimo storico su Amazon. Un’opportunità da cogliere al volo per chi cerca prestazioni di altissimo livello senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un vero best-buy a questo prezzo.

Realme GT 7T 5G: potenza da vendere e autonomia infinita

realme GT 7T 5G è stato progettato senza compromessi per chi desidera prestazioni da top di gamma. Il cuore del dispositivo è il potentissimo chipset MediaTek Dimensity 8400 Max, una soluzione che garantisce fluidità estrema sia nelle operazioni quotidiane che durante le sessioni di gioco più intense. A supporto del processore troviamo ben 12GB di RAM, che permettono un multitasking impeccabile, e un enorme spazio di archiviazione da 512GB, ideale per conservare app, foto e video senza preoccupazioni.

Il display è un altro punto di forza: un pannello AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione di 1280 x 2800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questa combinazione assicura colori vividi, neri profondi e una fluidità visiva eccezionale, perfetta per il gaming e la fruizione di contenuti multimediali. La vera killer feature, tuttavia, è la batteria. Con una capacità monstre di 7000mAh, l’autonomia è destinata a durare ben oltre la singola giornata di utilizzo intenso. E quando si scarica, la ricarica rapida da 120W la riporta al 100% in tempi record.

Completano la dotazione:

Sistema di raffreddamento: NEXT AI 360° Ultimate Cooling per mantenere le temperature sotto controllo.

NEXT AI 360° Ultimate Cooling per mantenere le temperature sotto controllo. Fotocamera: Doppio sensore posteriore con principale da 50MP e un secondario da 8MP.

Doppio sensore posteriore con principale da e un secondario da 8MP. Resistenza: Certificazione IP68 contro acqua e polvere, una caratteristica premium.

Certificazione contro acqua e polvere, una caratteristica premium. Costruzione: Materiali di alta qualità come il vetro ArmorShell.

Per ulteriori dettagli: Scheda tecnica Realme GT 7T

L’offerta su Amazon: un prezzo da non credere

Questa promozione rende il realme GT 7T 5G un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di listino ufficiale per la versione da 12/512GB è di 699€. Attualmente, su Amazon è possibile trovarlo a un prezzo già scontato, ma il vero affare si ottiene attivando il coupon presente direttamente nella pagina del prodotto.

Applicando il coupon, il prezzo finale scende a soli 389€. Si tratta di un risparmio netto di 310€ rispetto al listino, con uno sconto effettivo di quasi il 45%. L’offerta è disponibile per la colorazione IceSense Blue e, come spesso accade con sconti di questa portata, è legata alla disponibilità del coupon e alle scorte in magazzino. Vi consigliamo quindi di non attendere troppo se siete interessati, poiché potrebbe terminare rapidamente. La vendita è gestita da Amazon, garantendo spedizione veloce e un servizio clienti affidabile.

