Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di ottobre ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di ottobre 2025, che viene aggiornato da Big G con cadenza settimanale.
Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.
Aggiornamento di sistema di Google: le novità di ottobre 2025
Di seguito riportiamo la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità dell’aggiornamento di sistema di Google di ottobre 2025, così come elencata direttamente da Big G:
Google Play Services versione 25.41 (20/10/2025)
Servizi per gli sviluppatori
- [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati agli annunci.
Sicurezza e privacy
- [Smartphone] Con questo aggiornamento, puoi utilizzare il tuo dispositivo mobile per completare la verifica web reCAPTCHA.
- [Smartphone] Con questo aggiornamento, ora puoi trovare le passkey nascoste in Gestore delle password di Google ed eliminarle.
Wallet
- [Smartphone] Con questo aggiornamento, puoi aggiungere carte tramite le app degli emittenti supportate senza inserire i dati.
- [Smartphone] Riceverai una notifica se utilizzi un dispositivo Android 12 o versioni precedenti con l’app Wallet installata e hai importato una carta fedeltà da Gmail.
- [Smartphone] Ora puoi visualizzare gli aggiornamenti in tempo reale in Google Wallet per viaggi importanti che includono voli, viaggi in treno ed eventi.
Google Play Store versione 48.5 (20/10/2025)
- [Smartphone] Ora nel Play Store trovi contenuti di app personalizzati basati sulle app che hai installato. Accedi alle Raccolte di Play dalla home page dell’app per esplorare contenuti simili.
- [PC, smartphone, TV, Wear] Ora gli utenti in Mongolia possono acquistare prodotti e abbonamenti in-app.
Android System Intelligence V.39 / B.17 (16/10/2025)
- [Smartphone] Ongoing maintenance and bugfixes: Fixed a crash on LLM model interaction, logging updates, fixes to database operation errors.
Private Compute Services V.35 / B.17 (13/10/2025)
- [Smartphone] Ongoing maintenance and bugfixes: Unnecessary logging removed, animation performance improvements.
Google Play Services versione 25.40 (13/10/2025)
Servizi per gli sviluppatori
- [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a Maps.
Connettività del dispositivo
- [Smartphone] Con questo aggiornamento, ora puoi accoppiare i dispositivi LE Audio con più componenti che non comunicano internamente.
Sicurezza e privacy
- [Smartphone] Una nuova pagina ora mostra le app che richiedono lo stato di Protezione Avanzata.
Google Play Store versione 48.4 (13/10/2025)
- [Smartphone] Grazie al feedback sulle notifiche, puoi indicare le tue preferenze per un’esperienza di notifica più personalizzata.
Google Play Services versione 25.39 (6/10/2025)
Gestione dell’account
- [Smartphone] Ora puoi utilizzare Avvio rapido con gli account supervisionati.
- [Smartphone] Ora avrai a disposizione temi aggiornati in tutti i percorsi dell’utente relativi alla supervisione.
- [Smartphone] Con questo aggiornamento, l’immagine del profilo ha un nuovo design.
Servizi per gli sviluppatori
- [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a gestione dell’account, sicurezza e privacy.
Sicurezza ed emergenza
- [Smartphone] Grazie a questo aggiornamento, la funzionalità Avvisi per contenuti sensibili in Google Messaggi è ora in grado di rilevare contenuti multimediali espliciti con nudità nei video condivisi.
- [Smartphone] Avrai un’esperienza migliorata con la modalità Non disturbare mentre sei alla guida.
Google Play Store versione 48.3 (6/10/2025)
- [Auto, PC, smartphone, TV, Wear] Ora in alcune notifiche di Google Play Protect vedrai icone aggiornate.
Come installare un aggiornamento di sistema di Google
Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).
Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:
- Impostazioni Google.
- Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.
La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.