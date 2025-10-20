Amazon Haul propone una promozione che riprende quella vista nei giorni del lancio: fino al 31 ottobre 2025, nella sezione del sito dedicata ai prodotti low-cost è possibile approfittare di uno sconto del 50% valido con l’acquisto di due articoli qualsiasi. Vediamo come approfittarne.

La promozione di Halloween di Amazon Haul: 50% di sconto su due articoli qualsiasi

Come avrete notato, all’inizio del mese ha fatto il suo esordio anche in Italia un’interessante novità accessibile sul sito di Amazon: con la sezione Amazon Haul, il colosso dell’e-commerce vuole sfidare negozi online come Temu, Shein e Aliexpress attraverso un catalogo di prodotti dal prezzo molto contenuto all’interno di categorie come moda, casa, elettronica e lifestyle.

Tutto questo senza rinunciare alla “solita” esperienza di acquisto del sito, completa di ricerca, recensioni, carrello, checkout e controlli. Come per lo shopping “tradizionale” su Amazon, anche i prodotti Amazon Haul possono contare sui resi semplici e gratuiti: si può restituire un articolo entro 15 giorni dalla consegna, e in molti casi non serve nemmeno occuparsi di scatole o etichette. Migliaia di prodotti a meno di 20 euro, con tanti a partire da addirittura 1 euro, con il compromesso di una consegna più lenta rispetto al solito (circa due settimane, o anche meno), gratuita per gli ordini da almeno 15 euro (altrimenti 3,50 euro).

Fino al 31 ottobre 2025 si possono acquistare due articoli qualsiasi su Amazon Haul approfittando di uno sconto del 50%. Il ribasso si può eventualmente affiancare alla scontistica di base offerta dal sito, che prevede uno sconto del 5% per gli ordini superiori a 30 euro e del 10% per gli ordini superiori a 50 euro.

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso per accedere ad Amazon Haul, e utilizzare il codice AMZHAULIT per ottenere lo sconto. La sezione dedicata ai prodotti low-cost è accessibile sia in versione web sia attraverso l’app Amazon Shopping, disponibile sia per Android sia per iOS. La promozione è valida solo fino ad Halloween, quindi non tentennate troppo.