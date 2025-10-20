In queste ore Amazfit ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento software per lo smartwatch Amazfit Active 2 e si tratta di un pacchetto piuttosto interessante in termini di novità implementate, sebbene gli utenti abbiano subito dato prova di non essere del tutto soddisfatti.

Offerta

Motorola edge 60, 8/256 GB

50+50+10MP, 6.67'' pOLED 120Hz, Batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15

224€ invece di 349€
-36%
Amazon

Amazfit Active 2: le novità dell’aggiornamento

Come si accennava in apertura, è appena partito il roll out di un nuovo aggiornamento software per l’apprezzato smartwatch Amazfit Active 2 e fa il paio con quello che vi avevamo segnalato appena un paio di settimane fa. A dirla tutta, si tratta praticamente dello stesso update, sebbene la versione sia leggermente diversa: questa è destinata all’utenza internazionale (quella precedente aveva raggiunto solo USA, Canada e Cina). La nuova versione introdotta è la 6.3.10.4 e arriva con un file OTA dalle dimensioni di circa 27 MB. Le novità introdotte sono diverse e lo screenshot ne offre una panoramica completa:

  • Arriva il supporto a nuove metriche avanzate per la corsa quali oscillazione verticale e tempo di contatto col suolo.
  • Viene introdotta la possibilità di acquisire screenshot dallo smartwatch attraverso la pressione in contemporanea di due tasti fisici del wearable.
  • Sono stati ottimizzati i controlli durante gli allenamenti, a partire dallo sblocco automatico sollevando il polso e arrivando al tasto di risposta rapida.
  • Sono stati aggiunti nuove modalità di allenamento e promemoria per il salto della corda.
  • Infine, ci sono delle nuove icone dedicate ai dati sulla frequenza cardiaca raccolti attraverso sensori Bluetooth esterni connessi.

amazfit active 2 aggiornamento 6.3.10.4

In apertura si accennava al fatto che gli utenti in rete hanno subito dato prova della propria insoddisfazione per questo update e infatti su Reddit è possibile leggere svariati commenti in cui si chiede a gran voce l’introduzione del BioCharge, l’app che sostituisce completamente l’app Prontezza, per una visualizzazione più intuitiva del proprio stato energetico.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento per Amazfit Active 2 è già in distribuzione anche nel nostro Paese e può essere scaricato tramite lo smartphone accoppiato al wearable sfruttando l’app ufficiale Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante o su App Store tramite questo link) e l’apposita funzione “Aggiornamento di sistema“.

Potrebbe interessarti: