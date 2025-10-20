In queste ore Amazfit ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento software per lo smartwatch Amazfit Active 2 e si tratta di un pacchetto piuttosto interessante in termini di novità implementate, sebbene gli utenti abbiano subito dato prova di non essere del tutto soddisfatti.

Amazfit Active 2: le novità dell’aggiornamento

Come si accennava in apertura, è appena partito il roll out di un nuovo aggiornamento software per l’apprezzato smartwatch Amazfit Active 2 e fa il paio con quello che vi avevamo segnalato appena un paio di settimane fa. A dirla tutta, si tratta praticamente dello stesso update, sebbene la versione sia leggermente diversa: questa è destinata all’utenza internazionale (quella precedente aveva raggiunto solo USA, Canada e Cina). La nuova versione introdotta è la 6.3.10.4 e arriva con un file OTA dalle dimensioni di circa 27 MB. Le novità introdotte sono diverse e lo screenshot ne offre una panoramica completa:

Arriva il supporto a nuove metriche avanzate per la corsa quali oscillazione verticale e tempo di contatto col suolo.

quali oscillazione verticale e tempo di contatto col suolo. Viene introdotta la possibilità di acquisire screenshot dallo smartwatch attraverso la pressione in contemporanea di due tasti fisici del wearable.

attraverso la pressione in contemporanea di due tasti fisici del wearable. Sono stati ottimizzati i controlli durante gli allenamenti , a partire dallo sblocco automatico sollevando il polso e arrivando al tasto di risposta rapida.

, a partire dallo sblocco automatico sollevando il polso e arrivando al tasto di risposta rapida. Sono stati aggiunti nuove modalità di allenamento e promemoria per il salto della corda.

Infine, ci sono delle nuove icone dedicate ai dati sulla frequenza cardiaca raccolti attraverso sensori Bluetooth esterni connessi.

In apertura si accennava al fatto che gli utenti in rete hanno subito dato prova della propria insoddisfazione per questo update e infatti su Reddit è possibile leggere svariati commenti in cui si chiede a gran voce l’introduzione del BioCharge, l’app che sostituisce completamente l’app Prontezza, per una visualizzazione più intuitiva del proprio stato energetico.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento per Amazfit Active 2 è già in distribuzione anche nel nostro Paese e può essere scaricato tramite lo smartphone accoppiato al wearable sfruttando l’app ufficiale Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante o su App Store tramite questo link) e l’apposita funzione “Aggiornamento di sistema“.