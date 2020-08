La partnership fra Samsung e Microsoft continua ad essere sempre più produttiva, e l’annuncio di Samsung Galaxy Note 20 con le esclusive feature di gaming anche attraverso Xbox Game Pass Ultimate e delle sincronizzazioni di Samsung Notes con le applicazioni equivalenti Microsoft ne è stata la controprova.

Sincronizzazione su Microsoft OneDrive

Il rapporto fra le due multinazionali riguarda anche la sincronizzazione dell’applicazione Galleria e Archivio che, a partire dal 30 giugno 2021, termineranno di basarsi su Samsung Cloud in favore di Microsoft OneDrive.

Samsung svela almeno tre fasi attraverso le quali gli utenti saranno guidati a migrare i contenuti di queste applicazioni sullo spazio sul cloud di Microsoft. A partire dal 5 ottobre gli utenti non potranno più utilizzare la sincronizzazione per le app Galleria e Archivio. A partire da questa data in poi, gli utenti vedranno apparire le funzioni che permettono di trasferire i file su OneDrive oppure scaricarli automaticamente.

Previous Next Fullscreen

Le foto caricate su Galleria e i file potranno essere trasferite su OneDrive entro il 1 aprile e, sempre a partire da questa data, tutte le funzioni di sincronizzazione termineranno di funzionare. Gli utenti che dispongono di una sottoscrizione premium per Samsung Cloud si vedranno rimborsati i soldi.

Si avrà poi tempo fino al 30 giugno per scaricare manualmente i restanti file e foto, in quanto il sync automatico su OneDrive non sarà più disponibile. Se possedete uno smartphone Samsung potete controllare già da adesso se è disponibile la possibilità di trasferire le foto su OneDrive direttamente dalle impostazioni dell’applicazione Galleria.

All’interno del pannello dovreste trovare anche il rimando a Google Drive nel caso in cui voleste utilizzare il cloud di Google.