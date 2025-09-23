Sembrerebbe ormai vicina la fine del sodalizio tra l’app proprietaria di Samsung Gallery e OneDrive di Microsoft per il backup automatico delle foto (e i video) presenti al suo interno, che permetteva (almeno fino ad oggi) di accedere senza problemi a tutti gli scatti anche da altri dispositivi esterni allo smartphone: scopriamone insieme tutti i dettagli grazie ad un recente teardown della nuova interfaccia OneUI.

Samsung: l’addio a OneDrive è imminente

Le strade tra Samsung e OneDrive si separeranno a breve: sembrerebbe infatti che la compagnia sudcoreana dirà addio a OneDrive per il backup di tutte le fotografie presenti all’interno della sua app proprietaria dedicata alla Galleria. Al suo posto, Samsung farà uso di una soluzione proprietaria per il cloud, che permetterà di salvare automaticamente le foto scattate in assenza di OneDrive.

Facendo alcune indagini all’interno dell’app Galleria nella nuova interfaccia proprietaria OneUI 8.5, alcune stringhe di codice avrebbero infatti rivelato che il supporto a OneDrive terminerà prossimamente. Entrando nello specifico, il codice in questione riporterebbe le indicazioni “La sincronizzazione con OneDrive terminerà presto” e “Il supporto a OneDrive terminerà […]“. Ricordiamo che in passato, la gestione dei backup della galleria di Samsung è passata sotto diverse “mani”, tra Dropbox, Microsoft e Samsung Cloud.

Al momento non conosciamo ancora una data precisa per il termine dei backup fotografici su OneDrive: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori delucidazioni più precise in merito direttamente da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.