Il team dietro Google Foto è al lavoro per dare un ulteriore tocco di personalizzazione alla funzione dedicata ai Video Ricordo, ossia quei brevi montaggi che l’app realizza partendo dalle foto e i video salvati nella galleria. Pare infatti che molto presto l’editor si aggiornerà con l’introduzione di molte nuove funzioni, tra cui dei modelli preimpostati, la possibilità di aggiungere musica al video e persino dei testi sovraimpressi.

Nelle ultime settimane Google Foto è stato investito da un’ondata di novità che hanno reso ancora più completa l’app galleria predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View. Recentemente è stato introdotto il nuovo editor delle immagini, mentre gli utenti negli Stati Uniti possono sbloccare ulteriori potenzialità grazie all’editing conversazionale e all’integrazione con Veo 3 per la creazione di video.

Analizzando la versione 7.50 di Google Foto, i colleghi di Android Authority sono stati in grado di attivare una funzionalità che probabilmente arriverà molto presto anche da noi, ossia un editor migliorato per la creazione dei Video Ricordo.

Come migliorerà la creazione di Video Ricordo su Google Foto

Allo stato attuale, la creazione di un Video Ricordo su Google Foto comincia selezionando manualmente immagini o video raffiguranti determinate persone, luoghi e oggetti, lasciando poi all’applicazione il compito di generare automaticamente un video. Con il nuovo aggiornamento, invece, Google ribalta l’approccio: il primo passo da compiere è quello di scegliere un modello, o template, che determina lo stile visivo e sonoro del video.

Ogni modello include una sequenza di montaggio preimpostata, accompagnata da una colonna sonora dedicata e dei testi di esempio sovraimpressi già integrati. Al momento sono stati individuati all’interno dell’app dei template che rimandano all’atmosfera autunnale, agli hobby o ai riepiloghi di un viaggio, ma è probabile che possano cambiare dinamicamente in base al periodo dell’anno o al tipo di contenuti salvati all’interno di Google Foto. Potete dare uno sguardo al nuovo editor in azione nel video sottostante.

Interessante è anche la scelta musicale che accompagna questi modelli, poiché non sono presenti soltanto brani royalty free ma anche tracce commerciali che suggeriscono l’utilizzo di licenze musicali. Una volta selezionato il modello preferito e i contenuti che volete includere, Google Foto vi fornirà un montaggio video già completo di frasi adatte alla condivisione sui social, che è però possibile modificare a piacimento prima di completare la procedura.

Sebbene queste funzioni non siano ancora ufficialmente disponibili, sono già presenti all’interno del codice dell’ultima versione disponibile di Google Foto. È molto probabile che a Mountain View stiano testando internamente l’aggiornamento prima di un rilascio graduale lato server o tramite aggiornamento dell’app, che potrebbe arrivare nel corso delle prossimo settimane.