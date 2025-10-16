La One UI 8 continua la sua corsa: Samsung sta proseguendo con il rilascio dell’aggiornamento ad Android 16 per i suoi dispositivi, coinvolgendo Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy Tab S10 Lite e diversi modelli di fascia media e bassa come Galaxy A06 5G, Galaxy F17 5G, Galaxy F56, Galaxy F54 e Galaxy F34. Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 16 per Samsung Galaxy A55 5G

Prosegue la distribuzione di One UI 8 e Android 16 per gli smartphone e gli altri dispositivi Samsung. In queste ore l’aggiornamento è arrivato in Italia per Samsung Galaxy A55 5G, con un ritardo di qualche giorno rispetto al fratello minore Galaxy A35 5G.

Il download richiesto dal nuovo firmware è di circa 2 GB, e le novità sono ovviamente parecchie, anche se non così numerose come sui modelli di fascia alta e premium. Come abbiamo visto in queste settimane, l’aggiornamento al nuovo sistema operativo per gli smartphone di fascia media (e bassa), soprattutto se non di ultimissima generazione, non include lo stesso numero di novità visto sulle serie Galaxy S e Galaxy Z (niente Now Brief e funzioni Galaxy AI avanzate, ad esempio). Ci sono comunque perfezionamenti vari all’interfaccia, prestazioni più fluide, maggiori possibilità di personalizzazione (per la schermata di blocco e non solo), nuovi strumenti di produttività, rinnovamenti per le varie app di Samsung (come Samsung Internet Browser, Samsung Notes, Promemoria, Calendario, Meteo, Calcolatrice, Samsung Health e così via) e tanto altro.

Una volta ultimata l’installazione è consigliabile passare da Galaxy Store e Google Play Store per procedere all’aggiornamento delle varie app.

Novità aggiornamento Android 16 per Samsung Galaxy Tab S10 Lite

L’aggiornamento ad Android 16 e One UI 8 non riguarda solo gli smartphone, ma anche i tablet. In queste ore Samsung Galaxy Tab S10 Lite sta iniziando ad accoglierlo a partire dalla Corea del Sud, insieme alle patch di sicurezza di settembre 2025.

Le novità comprendono pure qui vari miglioramenti all’interfaccia, passi avanti ulteriori in termini di fluidità generale, miglioramenti di sicurezza, rinnovamenti per tante app Samsung, perfezionamenti per le funzionalità di intelligenza artificiale, nuove possibilità di personalizzazione, nuovi strumenti di produttività e tanto altro.

Come accennato, troviamo anche le patch di sicurezza di settembre 2025, che risultano particolarmente corpose: come abbiamo visto nel bollettino diffuso da Samsung, offrono la correzione a più di 80 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo Android) e SVE (riguardanti più da vicino i dispositivi Samsung).

Novità aggiornamento Android 16 per Samsung Galaxy A06 5G, F17 5G, F56, F54 e F34

Samsung sta distribuendo l’aggiornamento a One UI 8 con Android 16 su diversi altri smartphone di fascia media e bassa, sparsi per vari Paesi. Il rollout tocca in queste ore Samsung Galaxy A06 5G, Galaxy F17 5G, Galaxy F56, Galaxy F54 e Galaxy F34 attraverso i seguenti firmware:

Galaxy A06 5G: A066BXXU3BYI8

Galaxy F17 5G: E176BXXU2BYID

Galaxy F56: E566BXXU3BYI6

Galaxy F54: E546BXXU9EYI4

Galaxy F34: E346BXXU8EYI8

Per tutti, il download richiesto è intorno ai 2 GB, e comprende le patch di sicurezza di settembre 2025 con la correzione a più di 80 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo Android) e SVE (riguardanti più da vicino i dispositivi Samsung). Trattandosi di modelli di fascia media e bassa, le novità portate dalla One UI 8 non sono numerose come sui flagship: abbiamo comunque perfezionamenti vari all’interfaccia, prestazioni più fluide, un’integrazione ancora più completa e smart di alcune funzionalità di intelligenza artificiale, maggiori possibilità di personalizzazione (compreso l’orologio dinamico che segue i contorni dello sfondo), nuovi strumenti di produttività, rinnovamenti per le varie app di Samsung (come Samsung Internet Browser, Samsung Notes, Promemoria, Calendario, Meteo, Calcolatrice, Samsung Health e così via) e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy A55, Tab S10 Lite, A06 5G, F17 5G, F56, F54 e F34

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 8 su Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy A06 5G, Galaxy F17 5G, Galaxy F56, Galaxy F54, Galaxy F34 e Galaxy Tab S10 Lite potete passare dalle impostazioni di sistema. Più precisamente potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora o giorno.