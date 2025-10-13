Google ha da poche ore avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per la Fotocamera Pixel, l’app fotocamera che, come dice il nome stesso, è esclusiva degli smartphone Made by Google della serie Pixel.

Andiamo a scoprire i dettagli di questo nuovo aggiornamento, che giunge a oltre un mese dal rilascio del precedente major update che ha rinnovato profondamente l’interfaccia utente dell’app con elementi in stile Material 3 Expressive e ha implementato nuove funzioni esclusive per i più recenti Google Pixel 10.

Fotocamera Pixel riceve un nuovo aggiornamento

Come anticipato in apertura, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la Fotocamera Pixel ma, rispetto al grande aggiornamento rilasciato a fine agosto, si tratta di un aggiornamento minore che non va a portare ulteriori stravolgimenti.

L’interfaccia dell’app rimane la stessa, ovvero quella ridisegnata per far posto al Material You e ciò si può evincere già nella sezione per scattare una foto o per registrare un video ma anche all’interno delle impostazioni.

L’unica novità di sorta che porta la nuova versione 10.1.076 si trova proprio tra le impostazioni e, in realtà, non possiamo nemmeno parlare di una novità vera e propria: il team di sviluppo ha semplicemente ripristinato il supporto al tema del dispositivo.

Con la versione 10.0.081, le impostazioni di Fotocamera Pixel presentavano il tema scuro a prescindere dal tema impostato sul dispositivo; con la nuova versione, invece, tornano ad adattarsi al tema impostato sul dispositivo e quindi supportano nuovamente anche il tema chiaro.

Non è ancora chiaro quando la versione 10.x arriverà sui vecchi Pixel

Al netto di questa novità facilmente riscontrabile e dei soliti bug che Google va a risolvere dietro le quinte (ma dei quali non viene fornito un changelog esaustivo), non sembra esserci nulla di nuovo rispetto alla precedente versione 10.0.081 (che è rimasta esclusiva dei Pixel 10).

Alcune novità potrebbero tuttavia nascondersi “sotto al cofano” per migliorare le prestazioni di alcune delle funzioni già disponibili in precedenza all’interno dell’app.

Considerando che il rollout della nuova versione 10.1.076 avverrà, come di consueto, in maniera graduale, non siamo ancora in grado di dire con certezza se la nuova interfaccia utente della fotocamera verrà estesa anche ai “vecchi” Pixel ancora supportati per vie ufficiali.

Ciò che sembra quasi scontato, invece, è il fatto che le funzioni lanciate come esclusiva dei Pixel 10 rimarranno tali: in tal senso citiamo, ad esempio, la Guida fotografica (potenziata dall’IA), il Pro Res Zoom fino al 100x (disponibile solo su Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL) e il supporto al Formato video AV1.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come aggiornare l’app della Fotocamera Pixel

La nuova versione 10.1.076.816441313.17 dell’app Fotocamera Pixel è in fase di rilascio graduale attraverso il Google Play Store ed è potenzialmente compatibile con tutti i Pixel che eseguono Android 16 (ovvero da Google Pixel 6 in poi): per verificare la disponibilità dell’aggiornamento sul vostro dispositivo, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere queste novità sul vostro smartphone Google Pixel, potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto, scaricabile tramite APKMirror e installabile attraverso un’applicazione che installa i “bundle” (file .akpm), come quella ufficiale di APKMirror (si può a sua volta installare attraverso il Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante).