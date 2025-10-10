Il nuovo REDMAGIC 11 Pro è in dirittura d’arrivo e a confermarlo è la stessa divisione gaming di Nubia, che ha condiviso i primi render ufficiali della nuova serie di smartphone. Le immagini mostrano un dispositivo dal design completamente rinnovato e con una novità assoluto nel mercato mobile, ossia un sistema di raffreddamento ibrido ad aria ed acqua mai visto prima.

L’obiettivo di Nubia è quello di ridefinire gli standard di raffreddamento degli smartphone da gaming, portando l’efficienza termica ad un livello che non era mai stato raggiunto da nessun altro dispositivo di questo tipo. Secondo James Jiang, product manager di REDMAGIC, questo nuovo modello porta infatti il raffreddamento “una generazione avanti ai concorrenti”.

Il REDMAGIC 11 Pro sarà disponibile in quattro colorazioni chiamate Transparent Deuterium Silver Wing, Transparent Deuterium Dark Night, Dark Night e Silver Wing Ares. Come si evince dai nomi, due delle varianti saranno caratterizzate da una scocca trasparente in cui è possibile ammirare il circuito di raffreddamento liquido in un apposito anello, con un fluido blu che scorre al suo interno creando un effetto visivo unico.

Le novità tecniche di REDMAGIC 11 Pro

Dalle immagini condivise direttamente da Nubia possiamo evincere che REDMAGIC 11 Pro sarà caratterizzato da un design pulito ed estremamente piatto, senza alcuna sporgenza per le fotocamere posteriori, che risulteranno a filo con la scocca. Nella parte frontale trova invece spazio un ampio display con fotocamera sotto al pannello, per un’esperienza immersiva senza notch o fori.

La vera rivoluzione, però, la troviamo nel nuovo sistema di raffreddamento ibrido che combina la ventola Wind 4.0, capace di raggiungere 24.000 giri al minuto, con una circolazione interna d’acqua. Il flusso termico viene poi ottimizzato da un innovativo condotto d’aria a cascata, brevettato direttamente dalla stessa Nubia. Il tutto è accompagnato da una resistenza all’acqua IPX8, una certificazione che raramente troviamo su dispositivi di questo genere.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche nude e crude, REDMAGIC 11 Pro dovrebbe presentarsi in linea con quanto offrono tipicamente gli smartphone da gaming. Sotto la scocca dovremmo infatti trovare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, accompagnato da una batteria da circa 8000 mAh e da un sensore di impronte digitali a ultrasuoni. La fotocamera frontale, integrata al di sotto del display, dovrebbe appoggiarsi ad un sensore da 50 megapixel, mentre non sono ancora disponibili dettagli sul comparto fotografico posteriore.

REDMAGIC 11 Pro sarà presentato ufficialmente il prossimo 17 ottobre, data in cui Nubia alzerà definitivamente il velo sul nuovo dispositivo e potremo avere un quadro più completo di quello che offrirà. Da quello che possiamo vedere, però, si preannuncia come uno degli smartphone da gaming più audaci mai realizzati.