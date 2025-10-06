Se avete deciso di acquistare Xiaomi 15T Pro e stavate aspettando soltanto l’occasione giusta, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: sulla popolare piattaforma e-commerce, infatti, è possibile acquistare nuovamente questo smartphone con un notevole risparmio sul prezzo di listino ufficiale, e un omaggio niente male.

Ciò è possibile grazie ad alcune promozioni che si vanno a sommare tra loro, consentendo così di risparmiare fino a 200 euro e di portare a casa la versione con 256 GB di memoria di archiviazione con 599,90 euro (invece di 799,90 euro).

Xiaomi 15T Pro in super offerta su Amazon

Per avere il modello da 256 GB a 599,90 euro ed usufurire del doppio sconto è sufficiente cliccare su applica coupon di 100 euro nella pagina dedicata al prodotto su Amazon (è visibile soltanti da loggati per chi è iscritto a Prime) e usare il coupon XIAOMI100.

Per quanto riguarda invece la versione da 512 GB di Xiaomi 15T Pro, il suo prezzo di listino è di 899,90 euro ma è possibile risparmiare anche in questo caso 200 euro con il medesimo doppio sconto (100 euro per Prime e 100 euro per il coupon XIAOMI100).

Per entrambi i modelli ci sono anche ulteriori promozioni disponibili, che rendono l’offerta ancora più interessante:

lo smartwatch Xiaomi Watch S4 nero in omaggio (ciò automaticamente, in quanto è già previsto dall’offerta);

nero in omaggio (ciò automaticamente, in quanto è già previsto dall’offerta); ulteriori 100 euro di sconto per chi ha l’abbonamento Prime Student;

ulteriori 100 euro di extra valutazione con la promozione Trade-in Xiaomi;

30 euro di sconto su spesa da Cortilia.

Per i più fortunati quindi, ovvero chi riesce a spuntare ogni singola promozione, si arriva ad un risparmio di ben 400€. Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di queste promozioni, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Xiaomi 15T Pro in offerta su Amazon (coupon in pagina + coupon XIAOMI100)

Sempre su Amazon sono disponibili delle promozioni che è possibile sommare per acquistare ad un prezzo decisamente interessante pure Xiaomi 15T: per tale smartphone, infatti, il coupon per gli iscritti a Prime è di 50 euro, a cui si aggiungono altri 50 euro di sconto con il coupon XIAOMI50.

Anche in tale caso è possibile usufruire di un’ulteriore riduzione di 50 euro con abbonamento Prime Student e della promozione Trade-in Xiaomi (altri 100 euro).

Se desiderate approfittarne, vi basterà cliccare sul seguente link:

Acquista Xiaomi 15T in offerta su Amazon (coupon in pagina + coupon XIAOMI50)

Vi ricordiamo infine che sullo store ufficiale Xiaomi sono disponibili degli ottimi bundle con Xiaomi 15T Pro acquistando insieme Redmi Pad 2 e non solo.