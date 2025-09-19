Oramai da un po’ di tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Dreame Technology ha in programma di entrare nel settore degli smartphone e l’azienda ha deciso che è arrivato il momento di ufficializzare i suoi progetti.

Si chiamerà Dreame Space il primo smartphone di questo brand, dispositivo che sebbene non sia stato ancora lanciato pare abbia già fatto registrare pre-ordini per miliardi di yuan, a conferma di una notevole fiducia che il produttore può vantare.

Cosa possiamo aspettarci da Dreame Space

Stando a quanto è stato svelato da Dreame, il primo telefono dell’azienda dovrebbe essere un prodotto diverso rispetto a quelli che siamo soliti trovare sul mercato.

Tra i suoi punti di forza vi sarà uno speciale sistema di imaging appositamente progettato per unire la fotografia avanzata alla praticità d’uso quotidiana: a dire del produttore, gli utenti potranno catturare, anche nelle città più trafficate, scene del cielo notturno, le nuvole in movimento e persino la rotazione della Via Lattea.

Sempre secondo il produttore, Dreame Space sarà in grado di offrire un’esperienza utente coerente in tutti i mercati, concentrandosi su sicurezza, affidabilità e comfort e adottando un approccio rivolto ad un pubblico globale (e non limitato ad un singolo Paese).

Forte della sua esperienza in vari settori (hardware, software, algoritmi e piattaforme connesse), Dreame ritiene di essere pronta e di avere tutte le carte in regola per entrare nel competitivo mercato degli smartphone e non nasconde le proprie ambizioni, definendo il suo primo telefono come parte di una più ampia mission di connessione, volta a collegare le persone, la tecnologia e il futuro.

Dream Space sarà lanciato a breve, basta avere un po’ di pazienza.