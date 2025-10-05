La divisione italiana di Vivo nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo anche nel nostro Paese di Vivo V60 Lite 5G, smartphone pensato per gli utenti alla ricerca di un telefono moderno ma con un occhio al portafogli.

Il produttore, infatti, ci tiene a precisare che il suo nuovo telefono è in grado di offrire agli utenti un processore potente, un comparto imaging avanzato, un design sottile e curato, il tutto con una batteria capace di garantire una grande autonomia, cosa che non guasta mai.

Vivo V60 Lite 5G arriva anche in Italia

Stando a quanto è stato reso noto da Vivo, in Italia lo smartphone sarà disponibile solo nella versione “Special Pack”, che include anche un caricabatterie ultra-rapido da 90 W e i nuovi auricolari wireless Buds Air3.

Animato da un processore MediaTek Dimensity 7360-Turbo, il nuovo smartphone di Vivo può contare su un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione 2.392 × 1.080 pixel, refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 3.000 nit.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 8 GB di RAM (LPDDR4X) e su 256 GB di memoria di archiviazione (con standard UFS 3.1).

Passando al comparto imaging, il nuovo smartphone di Vivo presenta frontalmente un sensore da 32 megapixel dedicato ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore trova spazio una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Vivo V60 Lite 5G troviamo varie funzionalità IA (tra le tante ricordiamo AI Master Aura Light Portrait e AI Image Studio con Cancellazione AI 3.0 e Miglioramento Foto AI), una scocca resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP64), la connettività Bluetooth 5.4, una batteria da 6.500 mAh e l’interfaccia Funtouch OS 15 basata su Android 15.

Vivo V60 Lite 5G Special Pack sarà disponibile per l’acquisto in Italia dal 6 ottobre nelle colorazioni Pop Pink e Elegant Black a 379 euro.