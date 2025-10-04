Motorola si appresta ad aggiornare la sua offerta di fascia alta con il lancio della serie Motorola Edge 70, che in Cina dovrebbe poter contare anche su una variante Air.

Al momento non vi sono molti dettagli su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di Motorola e, pertanto, il video promo pubblicato su X dal popolare leaker Evan Blass non può che essere accolto con favore da chi desidera saperne di più.

Cosa possiamo aspettarci da Motorola Edge 70

Il popolare leaker nel suo post su X mette in risalto una delle principali caratteristiche del nuovo smartphone di Motorola, ossia lo spessore ridotto ai minimi termini (pare che sarà inferiore ai 6 mm). In pratica, Motorola Edge 70 andrà a competere direttamente con Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone 17 Air.

Sempre dal video è possibile ricavare altre caratteristiche del nuovo telefono di Motorola, che potrà contare su un ampio display con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate e cornici ridotte ai minimi termini, su una scocca in materiale metallico con resistenza a polvere ed acqua e su una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 50 megapixel) posizionata in un modulo di forma quadrata nell’angolo in alto a sinistra.

The sub-6mm Motorola Edge 70. pic.twitter.com/I3WorcyvTj — Evan Blass (@evleaks) October 3, 2025

Ed ancora, grazie al video apprendiamo che Motorola Edge 70 sarà lanciato in almeno tre colorazioni (potrebbero essere chiamate Pantone Lily Pad, Pantone Gadget Gray e Pantone Bronze Green).

Motorola Edge 70 dovrebbe essere lanciato in Cina nel corso di questo mese mentre al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe arrivare anche la versione internazionale.