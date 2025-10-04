A un mese e mezzo dal lancio dei Google Pixel 10, la nota community per la riparazione fai-da-te dei dispositivi elettronici iFixit, ha come di consueto messo a catalogo le parti originali per gli smartphone Made by Google.

I Pixel del decennale sono stati criticati da molti per l’essere troppo “conservativi” sul fronte del design rispetto ai modelli del 2024 ma ciò ha permesso a Google di lavorare per ottimizzare il design e migliorare la riparabilità dei propri smartphone. Andiamo a scoprire se ciò abbia avuto o meno un impatto sui prezzi delle parti originali di ricambio.

Google Pixel 10: le parti originali arrivano nel catalogo di iFixit

Prosegue la collaborazione tra colosso di Mountain View e community per la riparazione dei dispositivi elettronici verso un futuro in cui i dispositivi siano sempre più riparabili (anche fai-da-te), utile soprattutto per affiancare il supporto da sette anni che ormai da un paio d’anni Big G promette sui propri flagship.

Come anticipato in apertura, al catalogo di iFixit (incluso quello italiano) sono appena state aggiunte le parti originali di ricambio per Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, i tre smartphone che Google ha lanciato sul mercato nel mese di agosto e che riprendono molto da vicino i modelli di precedente generazione, almeno esteticamente.

iFixit ha già prodotto un teardown di Google Pixel 10, evidenziando (e promuovendo) il nuovo meccanismo di rimozione della batteria varato dagli ingegneri di Google e sottolineando un layout interno più pulito e semplice, privo di molte viti rispetto alla concorrenza. Guardando alle etichette energetiche, tutti e tre gli smartphone hanno un grado di riparabilità B.

Come cambiano i prezzi rispetto a quelli dei ricambi per i modelli 2024?

Rispetto a Google Pixel 9, il nuovo Google Pixel 10 cambia completamente il comparto fotografico, integrando (per la prima volta sul modello base) un teleobiettivo e rivedendo (al ribasso) gli altri sensori.

Ciò comporta differenze evidenti su alcune parti tra i due smartphone e tali differenze si riflettono inesorabilmente sul prezzo delle parti coinvolte. Sul modello 2025, il vetro posteriore costa 30 euro in più ma lo schermo “pareggia i conti”, costando 30 euro in meno. Le altre parti, invece, mantengono lo stesso prezzo. La tabella seguente mostra tutti i prezzi, mentre a questo link trovate la pagina con tutti i ricambi disponibili.

# Pixel 9 Pixel 10 Vetro

posteriore 59,95 € (parte) 89,95 € (parte) Schermo 189,95 € (parte)

196,95 € (con kit) 159,95 € (parte)

166,95 € (con kit) Batteria 42,95 € (parte)

49,95 € (con kit) 42,95 € (parte)

49,95 € (con kit) Fotocamere

posteriori 159,95 € (parte)

166,95 € (kit) 159,95 € (parte)

166,95 € (kit) Fotocamera

frontale 59,95 € (parte)

66,95 € (con kit) 59,95 € (parte)

66,95 € (con kit) Porta USB-C 49,95 € (parte) –

Google Pixel 9 Pro e il suo successore Pixel 10 Pro sono praticamente identici ma, nonostante tutto, c’è qualche differenza di prezzo nelle parti di ricambio che vale la pena sottolineare. Sebbene il vetro posteriore costi 7 euro in più, la parte che subisce il rincaro maggiore è lo schermo, il cui prezzo cresce di 37/40 euro. Calo sensibile per le fotocamere posteriori, con il pezzo di ricambio che scende di 60 euro. La tabella seguente mostra tutti i prezzi, mentre a questo link trovate la pagina con tutti i ricambi disponibili.

# Pixel 9 Pro Pixel 10 Pro Vetro

posteriore 92,95 € (parte) 99,95 € (parte) Schermo 212,95 € (parte)

219,95 € (con kit) 249,95 € (parte)

259,95 € (con kit) Batteria 52,95 € (parte)

59,95 € (con kit) 42,95 € (parte)

49,95 € (con kit) Fotocamere

posteriori 259,95 € (parte)

266,95 € (kit) 199,95 € (parte) Fotocamera

frontale 59,95 € (parte)

66,95 € (con kit) 59,95 € (parte)

66,95 € (con kit) Porta USB-C 49,95 € (parte) –

Discorsi analoghi (sull’estetica) possono essere proposti per Google Pixel 9 Pro XL e il suo successore Pixel 10 Pro XL. Sul fronte dei prezzi, invece, abbiamo aumenti più contenuti e cali importanti: il vetro posteriore costa 17 euro in più e lo schermo costa 10 euro in più; scendono i prezzi della batteria (10 euro in meno) e delle fotocamere posteriori (70 euro in meno). La tabella seguente mostra tutti i prezzi, mentre a questo link trovate la pagina con tutti i ricambi disponibili.

# Pixel 9 Pro XL Pixel 10 Pro XL Scocca

posteriore 92,95 € (parte) 109,95 € (parte) Schermo 239,95 € (parte)

246,95 € (con kit) 249,95 € (parte)

256,95 € (con kit) Batteria 52,95 € (parte)

59,95 € (con kit) 42,95 € (parte)

49,95 € (con kit) Fotocamere

posteriori 269,95 € (parte)

276,95 € (kit) 199,95 € (parte) Fotocamera

frontale 69,95 € (parte)

76,95 € (con kit) 69,95 € (parte)

76,95 € (con kit) Porta USB-C 42,95 € (parte) –

All’appello mancano ancora i pezzi di ricambio per il Google Pixel 10 Pro Fold, il terzo smartphone pieghevole dell’azienda che arriverà sul mercato a breve ma che, come da tradizione, non verrà commercializzato in Italia.

Considerando che i pezzi per i suoi predecessori Google Pixel Fold e Google Pixel 9 Pro Fold sono presenti sul listino iFixit, è praticamente certo che anche quelli per il nuovo pieghevole possano arrivare in futuro.