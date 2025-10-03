Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e in funzionalità esclusive.

Tra le novità lanciate da Samsung lo scorso anno vi è anche il pacchetto Galaxy AI, suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, divenuta rapidamente uno dei principali punti di forza dei telefoni dell’azienda.

Samsung consente di provare Galaxy AI e One UI 8 a tutti

Il colosso coreano alcuni anni fa ha lanciato l’app Try Galaxy per permettere agli utenti di provare One UI su un telefono Samsung simulato e all’inizio del 2025 l’ha aggiornata per consentire di provare One UI 7 e Samsung Galaxy S25.

Adesso Samsung ha nuovamente aggiornato questa applicazione, che consente ora a tutti gli utenti curiosi di provare le soluzioni del colosso coreano di avere un assaggio di One UI 8, l’interfaccia personalizzata dell’azienda lanciata con i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7.

L’app Try Galaxy permette di simulare alcune delle principali funzioni dei migliori smartphone di Samsung, come gli ultimi modelli pieghevoli o la serie Galaxy S25 e di provare alcune delle feature dei dispositivi indossabili dell’azienda. E così sarà possibile provare le funzioni della suite Galaxy AI, come Photo Assist, Audio Eraser, Now Brief, Instant Slow-mo, Gemini Live e Cerchia e Cerca.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate avere un assaggio dell’esperienza offerta dal colosso coreano con i suoi device, non dovete fare altro che visitare il sito Try Galaxy, dal quale potrete scaricare l’app di Samsung.