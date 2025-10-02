Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle app e dei servizi offerti dal colosso di Mountain View, introducendo nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti e l’ultimo esempio in tal senso ci arriva da YouTube.

Dopo le recenti modifiche dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android TV, nelle scorse ore è arrivato il momento di alcune novità per quanto riguarda l’app mobile.

Come cambia l’interfaccia di YouTube su Android

In Rete vi sono diverse segnalazioni relative all’introduzione di una nuova interfaccia per l’applicazione Android di YouTube, nella quale l’immagine del profilo del canale e il titolo del video si trovano sulla stessa linea (in quella precedente, invece, l’immagine era sotto). E così il titolo del video viene spostato sulla destra, in modo da fare spazio ad un’immagine del profilo più grande.

Ed ancora, il nome del canale è stato sostituito con il nome utente del canale e sono stati riorganizzati i pulsanti sotto il player: la campanella delle notifiche non si trova più sopra il carosello degli altri pulsanti ma al primo posto di esso, all’estrema sinistra. Inoltre, pare che il team di sviluppatori di YouTube abbia rimosso il testo da questi pulsanti, lasciando solo le icone.

Ecco a confronto la precedente interfaccia (a sinistra) con quella nuova (a destra):

YouTube

Alcuni utenti hanno anche notato delle modifiche per l’interfaccia di Shorts, con i pulsanti che sembrano più piccoli e fluidi rispetto a prima (forse un po’ troppo secondo qualcuno).

YouTube

Al momento non vi sono informazioni su quando tali novità potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti.

