State valutando l’acquisto di uno dei modelli della neo arrivata serie Google Pixel 10, ma il prezzo consigliato vi sta facendo tentennare? Amazon prova a convincervi con una tripla promozione pensata per due dei modelli lanciati in Italia, che consente di portare a casa Google Pixel 10 e Google Pixel 10 Pro approfittando di vari sconti ed extra valutazioni dell’usato. Vediamo come.

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: similitudini e differenze

Il mese scorso Google ha presentato ufficialmente la serie Google Pixel 10, composta da tre smartphone (quattro, se consideriamo il pieghevole Pixel 10 Pro Fold, che da noi non è arrivato). Se la portabilità e la maneggevolezza sono un fattore per voi importante, avrete messo gli occhi in particolare su Google Pixel 10 o Pixel 10 Pro, ossia i due smartphone più compatti, mentre se preferite lo schermo grande, probabilmente starete puntando Pixel 10 Pro XL.

Qual è il modello che fa per voi? Innanzitutto c’è il fattore prezzo, con un Pixel 10 che risulta più economico (200 euro in meno rispetto al Pro) ma che al contempo è “costretto” a qualche rinuncia.

Il modello “base” della nuova gamma propone uno schermo OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz, SoC Google Tensor G5 affiancato da 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (UFS 3.1 o 4.0) e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo periscopico da 10,8 MP. La batteria è da 4970 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 30 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa.

Pixel 10 Pro alza un po’ l’asticella, come il nome stesso suggerisce: il display è sempre un OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+, ma stavolta con tecnologia LTPO e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Il cuore è lo stesso, ma qui è supportato da 16 GB di RAM (la memoria interna parte sempre da 128 GB). A livello fotografico ci sono passi avanti, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP, e una fotocamera anteriore da 42 MP (invece di 10,5 MP). La batteria fa invece un piccolo passo indietro, attestandosi sui 4870 mAh, sempre con ricarica rapida cablata da 30 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa (con supporto agli accessori magnetici per entrambi i modelli).

Tutti e tre gli smartphone arrivano con Android 16 e la promessa di sette anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

Le offerte su Pixel 10 e Pixel 10 Pro tra sconti ed extra valutazione usato

Google Pixel 10 e Pixel 10 Pro sono stati lanciati al prezzo consigliato di partenza di rispettivamente:

899 euro in versione 128GB e 999 euro in versione 256GB

1099 euro 128 GB e 1199 euro in versione 256GB

In queste ore su Amazon potete approfittare di un paio di iniziative per acquistare gli smartphone in offerta, con: uno sconto in pagina direttamente sul prezzo di vendita, un ulteriore sconto al check-out (visibile solo quando si sta per finalizzare l’ordine) e la possibilità di ottenere un’extra valutazione dell’usato su tutti e tre. Riguardo quest’ultimo punto si tratta di una iniziativa in collaborazione con Recommerce valida per ordini fatti fino al 05/10/2025 e alle seguenti condizioni di partecipazione: Collegati al sito del partner Recommerce®: per beneficiare del bonus aggiuntivo, prima del 21 ottobre, rispondi alle domande di Recommerce® per valutare lo stato e il valore di permuta del vecchio dispositivo, fornisci le informazioni personali richieste, accetta le condizioni di permuta e condividi con Recommerce® il codice promozionale unico incluso nell’email post-acquisto.

Di conseguenza:

Google Pixel 10 da 128 GB su Amazon: nella colorazione Viola parte da 899€ ma viene scontato in pagina a 699€, ma con lo sconto al check-out lo pagate 599€. Qualora diate indietro uno smartphone usato ottenete altri 150€ di rimborso, pagandolo così solo 449€. Nella colorazione Nero ossidiana il prezzo in pagina è scontato meno ovvero 749€ per cui si arriva a un minimo di 499€. Nelle versioni da 256 GB non c'è sconto in pagina e si parte da 999€, con sconto di 100€ al check-out ed extra valutazione, arrivando a 749€.

Google Pixel 10 Pro da 128 GB su Amazon: nella colorazione Grigio parte da 1099€ ma viene scontato in pagina a 949€, ma con lo sconto al check-out lo pagate 799€. Qualora diate indietro uno smartphone usato ottenete altri 200€ di rimborso, pagandolo così solo 599€. Nella colorazione Verde da 256 GB su Amazon parte da 1199€ ma viene scontato in pagina a 999€, ma con lo sconto al check-out lo pagate 849€ a cui si può aggiungere l'extra valutazione dell'usato per ricevere indietro altri 200€, pagandolo così solo 649€.

: nella colorazione Grigio ma viene scontato in pagina a 949€, ma con lo sconto al check-out lo pagate 799€. Qualora diate indietro uno smartphone usato ottenete altri 200€ di rimborso, pagandolo così .

Chiaramente in base al valore base dell’usato riducete ulteriormente il vostro costo finale, dato che nei calcoli abbiamo considerando solo l’extra valutazione garantita.