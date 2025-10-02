Manca ancora una settimana alla commercializzazione di Google Pixel Watch 4, lo smartwatch che Google ha presentato lo scorso 20 agosto in concomitanza con gli smartphone della gamma Google Pixel 10, la cui disponibilità effettiva è prevista a partire dal 9 ottobre 2025.

Nonostante ciò, alcuni utenti hanno ricevuto in anticipo l’unità acquistata e uno in particolare ha già diffuso in rete le sue prime impressioni sul dispositivo; oltre al parere personale, l’utente ha estratto e condiviso vari pacchetti APK prelevati proprio dallo smartwatch, permettendoci di scoprire alcune novità “esclusive” come app e quadranti.

Google Pixel Watch 4 è già arrivato ad alcuni fortunati utenti

In rete sono emerse alcune segnalazioni di utenti che hanno già ricevuto Google Pixel Watch 4 nonostante la commercializzazione sia in programma a partire dal 9 ottobre 2025. In particolare, l’utente di Reddit u/thedelicatesnowflake ha diffuso le prime impressioni sullo smartwatch in versione da 45 mm e in colorazione Obsidian.

A colpire principalmente l’utente sono state la confezione di vendita ben studiata, ma forse “costruita” ad hoc per sembrare super ecologica, la forma dei nuovi pin di ricarica (che sporgono come se fossero due piccole corna) e la bombatura del display (che trasmette la sensazione di guardare l’orologio dall’angolazione sbagliata).

Oltre ad aver condiviso queste prime impressioni (con annesse immagini), l’utente ha estratto i file APK delle varie app di Google Pixel Watch 4 e li ha condivisi su Google Drive per permettere a chiunque di provare le versioni “esclusive” delle app, a quanto pare compatibili (almeno in parte) con qualsiasi altro smartwatch che esegua Wear OS 6.

L’app Meteo Pixel sbarca anche sugli smartwatch Made by Google

Google sta ufficialmente dismettendo l’app Meteo “generica” per Wear OS. L’obiettivo del colosso di Mountain View su determinati ambiti è quello di concentrarsi sulle app che possano migliorare l’esperienza d’uso dei propri utenti sui propri dispositivi.

Quello delle previsioni del tempo è uno dei suddetti ambiti: con Google Pixel Watch 4, l’app Meteo Pixel (lanciata con i Google Pixel 9 del 2024) debutterà anche sugli smartwatch Made by Google; è probabile che, come avvenuto con gli smartphone, possa inizialmente essere disponibile solo per il modello più recente per poi essere estesa agli altri.

Avevamo già avuto modo di scoprire qualcosa del genere il mese scorso, quando Google ha aggiornato la pagina dell’app sul Play Store proprio per includere gli screenshot della versione per smartwatch; il pacchetto APK è contenuto nella rassegna di cui abbiamo parlato poco sopra e, stando all’utente Reddit u/ItsJustJoshDev può essere installato su qualsiasi smartwatch con Wear OS 6 e funziona a dovere.

Con lo smartwatch debuttano ben otto nuovi quadranti

Dai pacchetti APK condivisi dall’utente Reddit u/thedelicatesnowflake, nello specifico da quello chiamato Watch Face, scopriamo anche che con il nuovo smartwatch del colosso di Mountain View debutteranno otto nuovi quadranti: Reveal, Rushhour, Bold, Expedition, Modular, Pride, Arts & Culture, Concentric.

La seguente galleria d’immagini mostra un’anteprima di ciascuno di questi nuovi quadranti (via Android Authority) ma pare che la compatibilità con gli altri smartwatch Wear OS 6 non sia completa.

Google Pixel Watch 4 è ancora pre-ordinabile, anche su Amazon

Google Pixel Watch 4 sarà disponibile in Italia dal prossimo 9 ottobre. Lo smartwatch, come lo scorso anno, viene proposto nelle due versioni da 41 mm e 45 mm e nelle due varianti Wi-Fi e LTE. Di seguito riportiamo il listino prezzi di partenza: