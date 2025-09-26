Trovare un tablet con un display fluido a 90 Hz e una diagonale da 11 pollici a meno di 100€ è un’impresa quasi impossibile. Eppure, oggi, Honor Pad X8a rompe questa regola grazie a un’offerta imperdibile su AliExpress, che lo porta a un prezzo minimo storico. Parliamo di un dispositivo equilibrato, perfetto per l’intrattenimento e la produttività leggera, che diventa un vero e proprio best-buy con lo sconto attuale. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini della promozione.

Honor Pad X8a: display a 90 hz e batteria infinita

Il punto di forza di Honor Pad X8a è senza dubbio il suo ampio display. Si tratta di un pannello TFT LCD (IPS) da 11 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, più che adeguata per la fruizione di contenuti multimediali in alta definizione. La vera chicca, però, è il refresh rate a 90 Hz, una caratteristica rarissima in questa fascia di prezzo che garantisce una fluidità superiore durante la navigazione web, lo scrolling e l’utilizzo generale del sistema.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 680, un chip collaudato che assicura prestazioni affidabili per le operazioni quotidiane, come la gestione delle email, i social network e lo streaming video. A supporto ci sono 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, un quantitativo generoso che può essere ulteriormente espanso tramite microSD fino a 1 TB. L'autonomia è un altro pregio notevole, grazie a una capiente batteria da 8300 mAh che promette ore di utilizzo intenso. Completano la dotazione:

Sistema operativo: Android 14
Audio: Sistema a quattro altoparlanti
Fotocamere: Sensore posteriore da 5 MP e anteriore da 5 MP, ideali per videochiamate
Connettività: Wi-Fi

Sistema operativo: Android 14

Android 14 Audio: Sistema a quattro altoparlanti

Sistema a quattro altoparlanti Fotocamere: Sensore posteriore da 5 MP e anteriore da 5 MP, ideali per videochiamate

Sensore posteriore da 5 MP e anteriore da 5 MP, ideali per videochiamate Connettività: Wi-Fi

L’offerta su AliExpress: quasi il 50% di sconto

L’occasione per acquistare Honor Pad X8a è davvero ghiotta e arriva direttamente da AliExpress. Il prezzo di listino di 169,99€ viene letteralmente polverizzato grazie a un coupon esclusivo. Per portarvelo a casa, sarà sufficiente applicare il codice IFPUWHVK durante la fase di checkout per far scendere il prezzo finale a soli 86,02€.

Si tratta di un risparmio netto di quasi 84€, pari a uno sconto di quasi il 50% sul prezzo originale. Un’offerta di questa portata trasforma un tablet già conveniente in un affare da non lasciarsi sfuggire. Come spesso accade con promozioni così aggressive, è probabile che le scorte siano limitate o che il codice sconto abbia una durata definita. Pertanto, se stavate cercando un tablet economico ma performante, questo è il momento giusto per agire.

