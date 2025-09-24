Pensate di aver fatto una scelta originale per la vostra password? In molti casi potrebbe non essere così, almeno a giudicare dai dati diffusi dalla nuova analisi di Truffa.net: a quanto pare milioni di utenti in Italia (e nel mondo) continuano a utilizzare parole semplici, nomi o sequenze numeriche che possono essere decifrate in meno di un secondo. “DelPiero“, “Amadeus” e “LinoBanfi” sono solo alcuni esempi: scopriamo insieme le password più hackerate nel 2025 e qualche consiglio su come proteggersi.
Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB
Spedito da Amazon
Le password più hackerate in Italia e nel mondo: no, “amadeus” non è una scelta sicura
Siamo ormai circondati da password: in media, ciascuno di noi ha quasi 170 password per i vari account online. Spesso, questo ci porta a scegliere soluzioni fin troppo semplici e facili da ricordare, come nomi, date di nascita o sequenze prevedibili: non c’è niente di più sbagliato, visto che agire in tal modo può spalancare la porta agli hacker.
Quali sono le password che è meglio evitare? Nella classifica delle 10 password più comunemente hackerate al mondo spicca la classica “123456“, utilizzata per milioni di volte e presente in più di 130 milioni di violazioni di dati; il podio è completato da altre varianti numeriche, ossia “123456789” e “12345678“, ma sono molto gettonate anche “admin” e “password“.
|Classifica
|Password
|Tempo necessario per decifrare la password
|Numero di utilizzi
|Numero di volte in cui si è verificata una violazione dei dati
|1
|123456
|< 1 secondo
|3.018.050
|132.211.338
|2
|123456789
|< 1 secondo
|1.625.135
|44.509.169
|3
|12345678
|< 1 secondo
|884.740
|41.952.538
|4
|admin
|< 1 secondo
|40.324
|36.037.720
|5
|password
|< 1 secondo
|692.151
|22.364.607
|6
|12345
|< 1 secondo
|395.573
|19.703.101
|7
|qwerty
|< 1 secondo
|244.879
|12.491.701
|8
|1234567890
|< 1 secondo
|324.349
|10.470.628
|9
|Password
|< 1 secondo
|95.515
|9.911.639
|10
|1234567
|< 1 secondo
|307.719
|9.171.812
E per quanto riguarda l’Italia? Non ci distacchiamo poi molto dalla statistica mondiale. Le prime tre della classifica top 15 sono le stesse dell’elenco mondiale, ossia “123456“, “123456789” e “12345678“, ma un po’ a sorpresa sembra che in tanti scelgano addirittura “000000” (presente in più di 8 milioni di violazioni di dati). Molto utilizzati pure i nomi di persona, come “andrea” (517.828 violazioni), “antonio” (366.642 violazioni) e “alessandro” (181.461 violazioni). Non mancano scelte curiose come squadre di calcio (“juventus” la più utilizzata in tal senso) o un semplice “ciaociao” (più di 181.000 violazioni).
|Classifica
|Password
|Tempo necessario per decifrare la password
|Numero di utilizzi
|Numero di volte in cui si è verificata una violazione dei dati
|1
|123456
|< 1 secondo
|46.595
|132.211.338
|2
|123456789
|< 1 secondo
|18.604
|44.509.169
|3
|12345678
|< 1 secondo
|12.221
|41.952.538
|4
|password
|< 1 secondo
|10.990
|22.364.607
|5
|12345
|< 1 secondo
|6.741
|19.703.101
|6
|qwerty
|< 1 secondo
|7.822
|12.491.701
|7
|000000
|< 1 secondo
|5.468
|8.036.084
|8
|qwerty123
|< 1 secondo
|9.202
|6.653.804
|9
|Abcd1234
|< 1 secondo
|7.695
|1.161.808
|10
|qwerty1
|< 1 secondo
|10.141
|1.024.810
|11
|andrea
|2 minuti
|6.958
|517.828
|12
|antonio
|8 secondi
|5.510
|366.642
|13
|juventus
|< 1 secondo
|10.394
|360.065
|14
|alessandro
|1 ora
|7.493
|181.461
|15
|ciaociao
|2 secondi
|7.011
|181.346
Gli italiani tendono a utilizzare password legate a squadre di calcio, città e personaggi famosi. Tra le prime troviamo tanti utilizzi di “juventus“, ma anche “acmilan” e “fiorentina“, mentre tra le città abbiamo moltissime “napoli” (132.980 violazioni), “milano” (88.570) e “palermo” (50.571). Tra i personaggi famosi abbiamo celebrità molto note come “delpiero” (80.105 violazioni), “amadeus” (60.338) e “linobanfi” (24.733), ma anche “maldini” (17.578), “mina” (13.465), “mahmood” (13.179) e “pippobaudo” (12.574).
A livello generale, icone dello sport, della musica e della televisione vengono scelte molto frequentemente, così da risultare facili da ricordate, ma sono altamente vulnerabili.
Come scegliere una password complessa
Per scegliere una password forte e sicura si può utilizzare un gestore di password e attivare l’autenticazione a più fattori. I primi consentono di memorizzare password complesse in sicurezza, senza la preoccupazione di doversele ricordate, e la seconda aggiunge un livello in più di sicurezza, dato che richiede un codice temporaneo oltre alla stessa password.
In generale, meglio usare combinazioni di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli, ancora meglio se lunghe. Altro consiglio è quello di non utilizzare mai la stessa password per più account, anche se leggermente modificata.
Il monitoraggio regolare della sicurezza degli account è sempre una buona cosa: meglio controllare spesso se le credenziali sono state compromesse, e modificare regolarmente le proprie password.