La data di lancio della serie Vivo X300 si sta avvicinando, ma nell’attesa possiamo dare un’occhiata a diverse anticipazioni, addirittura ufficiali: qualche giorno fa abbiamo già visto una prima immagine ufficiale, mentre in queste ore sono spuntate ulteriori immagini che ci mostrano il design, le colorazioni previste e un particolare accessorio firmato Zeiss, oltre a ulteriori anticipazioni fornite direttamente dal product manager di Vivo, Han Boxiao. Andiamo a scoprire tutto.

Design e colorazioni ufficiali per Vivo X300 e X300 Pro

Mancano poco meno di tre settimane alla presentazione della serie Vivo X300, che sarà composta da due modelli, ossia Vivo X300 e Vivo X300 Pro (almeno inizialmente). La casa cinese ha comunque preferito confermare il design trapelato le scorse settimane e ha pubblicato immagini ufficiali che ci mostrano le colorazioni in arrivo per i due smartphone.

Vivo X300 Pro sarà proposto in quattro tonalità ispirate alla natura, denominate Pure Black, Simple White, Wilderness Brown e Free Blue, tutte con una finitura in vetro abbinata a un particolare processo che ne migliora la presa e il comfort tra le mani. Quattro colorazioni anche per Vivo X300: a quelle Pure Black e Free Blue, appena citate per il fratello maggiore, si aggiungono le versioni denominate Cozy Purple e Lucky Color, tutte con finitura in vetro e cornice in metallo.

A livello di dimensioni i due smartphone si distingueranno in modo evidente: il modello Pro proporrà uno schermo da 6,78 pollici, mentre il fratello minore si fermerà a 6,31 pollici. In entrambi i casi avremo uno spessore contenuto (7,99 mm per il primo e 7,95 mm per il secondo). I due dispositivi potranno contare sul SoC MediaTek Dimensity 9500, supportato da memorie UFS 4.1.

Fotocamere super in arrivo, affiancate dal teleconverter Zeiss 2.35x

Spostandoci sul comparto fotografico, sappiamo che Vivo X300 proporrà una fotocamera principale Zeiss da 200 MP affiancata da un teleobiettivo da 50 MP, mentre X300 Pro metterà a disposizione una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYT-828 (con apertura f/1.57, 1/1.28″), affiancata da un teleobiettivo Zeiss APO con sensore da 200 MP (85 mm).

Sappiamo inoltre che entrambi i modelli supporteranno il teleconverter Vivo Zeiss 2.35x, un accessorio disponibile anche sulla generazione precedente che consente di aumentare ulteriormente la distanza degli scatti fotografici. Questo teleconverter è progettato per supportare diverse modalità di scatto, e non solo il “semplice” teleobiettivo: verrà proposto in due colorazioni.

Tra Vivo stessa e il suo product manager, possiamo dare un’occhiata a qualche sample fotografico, che spazia tra un concerto di Nicholas Tse e il Changchun Air Show.

Insomma, anche quest’anno Vivo sembra proprio voler puntare molto sul comparto fotografico dei suoi smartphone. I prossimi appuntamenti ufficiali con Vivo sono fissati per il 10 ottobre, quando avremo maggiori dettagli su OriginOS 6, e per il 13 ottobre, quando saranno presentati Vivo X300 e Vivo X300 Pro: continuate a seguirci perché nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori anticipazioni.