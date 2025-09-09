La nuova generazione della serie vivo X300 si prepara al debutto e il produttore cinese ha iniziato a stuzzicare la curiosità degli utenti con i primi dettagli ufficiali sul design.

Dopo mesi di indiscrezioni da parte di autorevoli informatori, questa volta le conferme arrivano direttamente dal Product Manager di vivo, Han Boxiao, che anticipa una vera e propria svolta stilistica per i due modelli di punta X300 e X300 Pro.

vivo X300 e X300 Pro sfoggeranno un nuovo design frutto di un nuovo approccio estetico

Il dirigente vivo ha spiegato che l’azienda ha sviluppato una tecnologia di cold-sculpting pensata per ridurre lo spessore complessivo senza compromettere la resistenza strutturale del dispositivo.

Grazie a questo approccio, i nuovi modelli scendono a soli 7 mm di spessore (escluso il modulo fotocamera), un risultato che li rende tra i flagship più sottili sul mercato attuale.

La leggerezza e la compattezza non vogliono compromettere le prestazioni, infatti vivo sottolinea come sia stato fatto un lavoro mirato per integrare componenti di alto livello mantenendo un profilo elegante e maneggevole.

Uno degli aspetti che salta subito all’occhio nelle immagini teaser pubblicate su Weibo è il nuovo design del modulo fotografico. Addio all’anello circolare tipico della serie X200: la serie X300 fa spazio a una soluzione con bordi rastremati, che rendono la sporgenza della fotocamera più armoniosa e meno ingombrante rispetto al passato.

Questo dettaglio estetico non è solo una scelta di stile ma punta anche a migliorare l’ergonomia del telefono, riducendo la sensazione di ingombro quando lo si appoggia su superfici piane o lo si tiene in mano senza custodia.

Oltre al corpo ridisegnato, vivo ha confermato che almeno uno dei due modelli, nello specifico l’X300 Pro, sarà dotato di schermo piatto.

Cosa aspettarsi dal resto della scheda tecnica

Sebbene le indiscrezioni sul design siano ora ufficiali, vivo non ha ancora svelato tutti i dettagli tecnici dei due modelli. Tuttavia, provando a mettere insieme i rumor delle scorse settimane questo è ciò che sappiamo:

nuovi sensori fotografici sviluppati in collaborazione con partner come Zeiss,

display AMOLED di ultima generazione con refresh rate fino a 144Hz,

processori di fascia premium, con tutta probabilità basati sulle piattaforme Snapdragon più recenti,

batterie ottimizzate per garantire lunga durata nonostante lo spessore ridotto, supportate da ricarica rapida cablata.

Al momento vivo non ha comunicato una data precisa per la presentazione ufficiale, ma questi indizi lasciano pensare che il debutto della serie X300 sia imminente, probabilmente entro le prossime settimane.

In copertina c’è Vivo X200 Pro