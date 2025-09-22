Dopo mesi e mesi di rumor e indiscrezioni, nel corso delle ultime ore è stato confermato ufficialmente che la nuova serie di smartphone top di gamma Vivo X300 vedrà la luce nel corso del mese di ottobre: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche attese.

Vivo X300: confermato il lancio a ottobre

La nuova serie Vivo X300 vedrà ufficialmente la luce il prossimo 13 ottobre, con un evento dedicato che si terrà in Cina. Tra i focus più importanti della nuova serie di smartphone rientrano sicuramente il comparto fotocamere e il design. Sul lato anteriore troveremo un display da 6,31 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz.

Dal punto di vista del design, per quest’anno la compagnia cinese ha infatti optato per qualcosa di differente dai precedenti modelli: la nuova serie Vivo X300 farà infatti il suo debutto con un modulo fotocamere circolare e dal design fortemente minimalista. Nello specifico, stando alle parole di Huang Tao di Vivo, il modello standard X300 presenterà un sensore principale Zeiss da 200 megapixel, mentre il modello X300 Pro sarà dotato anche di un sensore teleobiettivo Zeiss da 85 millimetri con risoluzione pari a 200 megapixel. Entrambi i sensori in questione supporteranno inoltre la stabilizzazione ottica avanzata, permettendo così di effettuare riprese senza alcuna vibrazione o inquadrature mosse. A questi si accompagnerà poi un sensore frontale da 50 megapixel, dotato di messa a fuoco automatica.

Sotto il cofano della nuova serie Vivo X300 troveremo il chip MediaTek Dimensity 9500, uscito da poco sul mercato. Presente anche un sensore a ultrasuoni 2.0 per il riconoscimento delle impronte digitali, utile per lo sblocco rapido del dispositivo. Quanto alla memoria, la nuova serie Vivo X300 supporterà per la prima volta la tecnologia dual UFS 4.1 4-Lane, che consentirà nello specifico di avere una velocità di lettura e scrittura maggiore rispetto alle soluzioni precedenti.

Tra le nuove colorazioni disponibili al lancio troveremo le varianti Lucky Color e Wilderness Brown, ispirate fortemente alla natura e all’ambiente. Al momento non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale relativa al mercato globale: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Vivo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.