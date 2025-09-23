OPPO torna sotto i riflettori internazionali con un annuncio che farà gola agli appassionati di smartphone di fascia alta, la prossima serie OPPO Find X9, che sarà presentata a livello globale il prossimo 16 ottobre, potrà infatti contare sul nuovissimo MediaTek Dimensity 9500, un chipset top di gamma che promette un deciso balzo in avanti sia sul fronte delle prestazioni sia su quello dell’efficienza energetica.

La serie OPPO Find X9 sarà equipaggiata con il nuovo MediaTek Dimensity 9500

Il cuore della nuova gamma OPPO Find X9 è il Dimensity 9500 di MediaTek, realizzato con un’inedita architettura All-Big-Core di terza generazione; parliamo di una configurazione che mette in campo un ultra-core da 4,21 GHz, tre core premium e quattro core ad alte prestazioni, un mix che secondo l’azienda produttrice garantisce un aumento del 32% di performance in single-core e +17% in multi-core rispetto alla generazione precedente, con un taglio del 55% nel consumo energetico di picco. Un risultato che, sulla carta, si traduce in una durata della batteria sensibilmente maggiore, anche sotto stress.

Le migliorie non si fermano alla CPU, il comparto grafico può contare sulla GPU Arm G1-Ultra, capace di offrire +33% di potenza e una migliore efficienza del 42%; tradotto in termini pratici, ray tracing di livello console e sessioni di gioco a frame rate elevati, supportate da un sistema di raffreddamento personalizzato che OPPO ha integrato nei nuovi Find X9 per mantenere temperature e prestazioni sempre sotto controllo, anche con impostazioni grafiche al massimo.

A rendere il tutto ancora più interessante arriva il Trinity Engine, l’inedito motore di ottimizzazione sviluppato da OPPO. Per la prima volta su Android viene introdotto un Unified Computing Power Model, capace di gestire in maniera predittiva CPU, GPU e DSU con una precisione superiore al 90% nella stima dei consumi; l’obbiettivo è chiaro, garantire un equilibrio perfetto tra potenza e autonomia in qualunque scenario, dall’uso quotidiano al gaming, fino alle attività di imaging più complesse.

Oltre alle informazioni sul nuovo processore, nelle ultime ore un product manager dell’azienda ha pubblicato sul social network cinese weibo alcune immagini, che ci consentono di dare uno sguardo più approfondito all’estetica della serie OPPO Find X9.

La combinazione di prestazioni di riferimento, efficienza energetica, ottimizzazioni software proprietarie e design rende la serie OPPO Find X9 un progetto particolarmente ambizioso, non solo per l’azienda ma anche per MediaTek, che consolida così la sua posizione tra i protagonisti del segmento flagship.

Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per conoscere tutti i dettagli su disponibilità e prezzi, consapevoli di come la serie OPPO Find X9 punti ad alzare ulteriormente l’asticella nel panorama Android, grazie all’hardware all’avanguardia e a una collaborazione sempre più stretta con MediaTek,