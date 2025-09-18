OPPO ha confermato di recente che la serie OPPO Find X9 sarà presentata il prossimo mese, pronta per fare il suo esordio ufficiale sul mercato in Cina.
Nelle scorse ore il popolare leaker Digital Chat Station, attraverso un post sul social Weibo, si è soffermato in particolare sul modello base, svelando quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche principali.
Cosa ci possiamo aspettare da OPPO Find X9
Stando al leaker, il nuovo smartphone di OPPO dovrebbe essere dotato di un display OLED realizzato da Tianma con una diagonale da 6,59 pollici, tecnologia LIPO e risoluzione 1,5 K mentre il suo processore dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 9500.
Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su fino a 16 GB di RAM e su fino a 1 TB di memoria integrata.
Passando al settore imaging, OPPO Find X9 dovrebbe presentare frontalmente una fotocamera da 32 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una quadrupla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel e un sensore multi-spettrale da 2 megapixel.
Ed ancora, sempre secondo Digital Chat Station, lo smartphone di OPPO dovrebbe essere dotato di un sensore ultrasonico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e di una batteria da 7.025 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W (sia via cavo che in modalità wireless).
La versione destinata al mercato cinese dovrebbe essere lanciata il 16 ottobre ma sempre il prossimo mese OPPO dovrebbe lanciare anche la variante internazionale di OPPO Find X9, con numero modello CPH2791 (la data scelta sarebbe il 28 ottobre), che potrebbe doversi accontentare di 512 GB di memoria di archiviazione (la versione da 1 GB potrebbe restare un’esclusiva cinese). Staremo a vedere.