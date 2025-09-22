Torniamo a occuparci di Now Playing, una peculiarità dei dispositivi Pixel che, in background, va a identificare le canzoni riprodotte nelle vicinanze per mostrare all’utente una notifica (silenziosa) contenente titolo della canzone e artista.

Questa sorta di Shazam integrato nei dispositivi Made by Google, dipende dall’app di sistema Android System Intelligence che, nell’ultima versione distribuita, va a rimuovere una parte molto apprezzata di questa funzionalità.

Now Playing perde un pezzo: bug o scelta consapevole di Google?

Storicamente Google ha sempre lavorato per migliorare il Now Playing dei dispositivi Pixel, quella funzionalità che va a identificare in automatico i brani in riproduzione intorno allo smartphone per poi mostrare il risultato della ricerca nella schermata di blocco e salvarlo nella cronologia integrata.

Con la più recente versione B13 dell’app di sistema Android System Intelligence, tuttavia, pare che il team di sviluppo abbia fatto una sorta di passo indietro, “depotenziando” la funzionalità: gli utenti hanno infatti visto sparire la scheda “Preferiti” dalla cronologia di Now Playing.

Ci sono due cose strane legate alla sparizione della scheda “Preferiti” dalla cronologia di Now Playing: la prima è che, nonostante tutto, rimane la possibilità di contrassegnare come preferiti i brani individuati dalla funzionalità (basta effettuare un tap sul cuore presente nella riga di ciascun brano); la seconda è che la pagina di supporto legata alla funzionalità non è stata toccata, menzionando ancora la scheda preferiti.

Allo stato attuale, l’unico modo per cercare i brani contrassegnati come preferiti, precedentemente raccolti nella scheda “Preferiti”, è scorrere la cronologia e individuare quei brani che hanno il cuore in rosso nella loro riga. Qualcosa di poco immediato, insomma.

Non sappiamo se si tratti di un bug o di una scelta consapevole che verrà documentata in futuro dal colosso di Mountain View. Sappiamo da un paio di mesi che, in futuro, la funzione potrebbe essere “promossa” ed entrare a far parte del drawer delle applicazioni e dovrebbe disporre di una scorciatoia per la schermata di blocco.

Come aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence

Il cambiamento appena discusso è in rollout con la versione B13 dell’app Android System Intelligence, responsabile (tra le altre) della funzionalità Now Playing: questa nuova versione è già da qualche giorno in distribuzione graduale su tutti i Pixel aggiornati ad Android 16.

Per aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence, è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.