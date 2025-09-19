Nelle scorse ore sono emersi in Rete alcuni interessanti dettagli sull’abbonamento “Google Home Premium“, che andrà a prendere il posto di Nest Aware.

Così come avviene già con l’abbonamento Nest Aware, anche la nuova soluzione del colosso di Mountain View consentirà agli utenti di sfruttare le videocamere smart dell’azienda per registrare video quando rilevano attività.

Le ultime novità su Google Home Premium

Stando a quanto emerge dal codice dell’ultima versione di Google Home App, con l’abbonamento Home Premium gli utenti potranno non solo registrare i video con le loro videocamere smart ma anche “insegnare” ai modelli compatibili a riconoscere le persone conosciute (per esempio, i familiari).

Ed ancora, nel codice Google utilizza espressioni come “Sicurezza che capisce ciò che vede” e “Rimani aggiornato su ciò che è importante per te con descrizioni dettagliate degli eventi, notifiche e riepiloghi giornalieri di ciò che è accaduto a casa tramite l’intelligenza artificiale”.

Ed ancora, le stringhe fanno riferimento anche alle chiamate di emergenza e ad un ulteriore abbonamento, chiamato Google Home Premium Advanced, che probabilmente sarà quello destinato a sostituire Nest Aware Plus, con la possibilità di usufruire di una cronologia degli eventi di 60 giorni e di 10 giorni di cronologia 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Sempre nel codice vi è un avviso che informa gli utenti che Google Home Premium è incluso nell’abbonamento a Google One, così come avviene dallo scorso anno nel Regno Unito per Nest Aware (resta da capire se questo vantaggio verrà esteso agli altri mercati).

Infine, nelle stringhe sono stati trovati anche dei riferimenti ad una versione riprogettata di Google Home App. Probabilmente a breve ne sapremo di più.