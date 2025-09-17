Il Programma Beta di Android rappresenta senza dubbio una soluzione molto interessante per i possessori di smartphone della gamma Google Pixel che desiderano provare in anteprima le novità studiate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Tutti i telefoni Pixel compatibili hanno la possibilità di partecipare al programma e, al momento, possono testare la versione pubblica di Android 16 il cui rilascio è in programma per dicembre 2025.

Se fino ad oggi la gamma Google Pixel 10 non era supportata (probabilmente a causa del recente lancio), la situazione è finalmente cambiata.

La serie Google Pixel 10 può testare Android 16 QPR2

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di possessori di smartphone della serie Google Pixel 10 ai quali è stato finalmente consentito l’accesso al programma Android Beta e, dato che tra qualche ora dovrebbe essere rilasciata la seconda versione beta di Android 16 QPR2, probabilmente a breve potranno scaricare la loro prima build beta.

Ricordiamo che con la prima beta di Android 16 il team di Google ha introdotto alcune importanti novità, come la modalità scura estesa, il supporto per i widget della schermata di blocco, l’impostazione forzata dei temi per le icone delle app e l’opzione con schermo diviso 90:10 per il multitasking mentre con la seconda beta è probabile che gli sviluppatori si focalizzino maggiormente sul miglioramento delle funzioni già esistenti e sulla risoluzione dei bug riscontrati.

Tra le novità della beta 2 vi potrebbero essere i driver aggiornati per le GPU PowerVR della serie Google Pixel 10, con la speranza che possano risolvere le deludenti prestazioni grafiche riscontrate dagli utenti e, allo stesso tempo, garantire loro un miglioramento dell’autonomia.

Per ulteriori informazioni sul Programma Beta di Android vi rimandiamo al sito dedicato.